-NatGold Digital resuelve el retraso en el inicio de la negociación de NATG y completa la tokenización de su segundo yacimiento de oro en Estados Unidos

La tokenización del histórico yacimiento de oro de Idaho eleva el total de NATG generados y acuñados a 106.800

CORAL GABLES, Fla., 10 de julio de2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. ("NatGold Digital" o la "compañía") ha dado a conocer hoy la finalización de la tokenización de su segundo Recurso Certificado NatGold, lo que aumenta el número total de Tokens NatGold ("NATG") generados y acuñados de 57.200 a 106.800.

Not Gold. Not Bitcoin. The Natural Evolution of Both. Speed Speed

La compañía reconoce, además, que la negociación de NATG en Kraken, que se esperaba que comenzara a las 10:00 a.m. EDT del 8 de julio de 2026, aún no ha comenzado. Hasta ahora, la compañía no ha sido informada del motivo del retraso ni de cuándo comenzará la negociación. NatGold Digital, al igual que sus accionistas, socios mineros y la comunidad en general interesada en adquirir tokens NatGold, continúa a la espera del inicio de la negociación y proporcionará más información cuando sea oportuno.

La tokenización realizada hoy de la concesión minera patentada Alaska 4 en la mina Friday Gold en Idaho generó y acuñó 49.600 NATG adicionales. Esto se produce tras la tokenización inicial de la compañía de las concesiones mineras patentadas 45 y 46 del proyecto Cahuilla Gold en California el 30 de junio de 2026, que generó y acuñó 57.200 NATG.

De forma conjunta, las dos tokenizaciones completadas abarcan propiedades de oro distintas en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos y han generado y acuñado un total de 106.800 NATG. Al incorporar recursos certificados de propiedades y jurisdicciones independientes, las tokenizaciones amplían la base de recursos a partir de la cual se genera NATG y demuestran la capacidad de aplicación del modelo de NatGold Digital a recursos de oro que cumplen con los requisitos.

Los 106.800 NATG se acuñaron mediante el contrato inteligente NATG y se registraron en la cadena de bloques Ethereum. En conjunto, las dos tokenizaciones representan las primeras aplicaciones completadas del modelo de minería digital de NatGold Digital, pendiente de patente, a los Recursos Certificados de NatGold.

"La finalización de nuestra segunda tokenización establece una base importante para NATG", declaró el consejero delegado, Andrés Fernández. "Al incorporar recursos de oro certificados de propiedades independientes en California e Idaho al ecosistema de NatGold, hemos comenzado a demostrar cómo se puede aplicar el modelo a una cartera más amplia de recursos que cumplen con los requisitos. Después de años de desarrollo, integración y preparación, el modelo de minería digital de NatGold ya está operativo".

Los 106.800 NATG generados y acuñados hasta la fecha se derivaron de los siguientes recursos certificados de NatGold:

Concesiones mineras patentadas 45 y 46, Proyecto de Oro Cahuilla, California — 57.200 NATG

Tokenizadas el 30 de junio de 2026. Los derechos sobre Cahuilla fueron adquiridos a NatBridge Resources Ltd. para su tokenización.

Concesión minera patentada Alaska 4, Mina Friday Gold, Idaho — 49.600 NATG

Tokenizada el 9 de julio de 2026. Alaska 4 fue adquirida para su tokenización a Sovereon Gold Corp. y es la primera de las cuatro concesiones patentadas que conforman la Mina Friday Gold. Las tres concesiones restantes no se incluyeron en la tokenización inicial.

Cada recurso completó el proceso de certificación y tokenización de NatGold Digital, incluida la revisión geológica, técnica, legal y relacionada con el título y la aplicación de la ley de corte de minería digital de la compañía. Los recursos de oro elegibles y las cantidades de tokens resultantes se documentan en un Certificado de tokenización de recursos certificados de NatGold emitido para cada recurso.

"La integridad de NATG comienza con la integridad de los recursos calificados y el proceso que rige su admisión en el ecosistema de NatGold", destacó Mark Radke, presidente de NatGold Digital. "Cada recurso debe satisfacer requisitos de informes geológicos reconocidos y completar las revisiones técnicas, legales, de títulos y de tokenización de la compañía antes de acuñar cualquier token. Completar tokenizaciones que involucran dos propiedades separadas proporciona una demostración inicial de ese proceso disciplinado y repetible".

La documentación técnica y de debida diligencia de respaldo, junto con los Certificados de Tokenización aplicables, es accesible públicamente a través de la documentación a la que se hace referencia en relación con el contrato inteligente. El contrato inteligente NATG se puede ver públicamente en Etherscan en: https://etherscan.io/address/0x59c323346F4f62aE18289F346501389392cf5939

Bajo el modelo NatGold, el oro subyacente permanece intacto en su ubicación natural —la "Bóveda de la Madre Naturaleza"— mientras que el valor asociado al recurso verificado se representa digitalmente mediante NATG.

Como parte de las dos tokenizaciones completadas, el 5% de los NATG generados por cada recurso se asignó al Fondo de Contingencia NatGold y el 2% al Programa de Responsabilidad Social NatGold. En total, estas asignaciones ascendieron a 5.340 NATG y 2.136 NATG, respectivamente.

El Fondo de Contingencia tiene como objetivo proporcionar una capa adicional de protección dentro del ecosistema NatGold, mientras que el Programa de Responsabilidad Social refleja el compromiso de la compañía de extender los beneficios de su modelo de minería digital más allá de los participantes comerciales directos.

Tras completar dos tokenizaciones, NatGold Digital centra su atención en ampliar el número y la diversidad geográfica de los recursos que cumplen los requisitos dentro del ecosistema, completar certificaciones y tokenizaciones adicionales y seguir ampliando la base de recursos a partir de la cual se genera NATG.

"Estamos pasando de la creación del modelo a la ampliación de su ejecución", afirmó Fernández. "Nuestra prioridad es completar tokenizaciones adicionales de manera responsable, fortalecer el ecosistema y expandir la cartera de recursos certificados NatGold que cumplan con los requisitos".

Acerca de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. es líder mundial en minería digital de oro y creador y operador de una plataforma no extractiva, con patente en trámite, diseñada para liberar el valor intrínseco de los recursos de oro subterráneos técnicamente verificados, que permanecen almacenados de forma segura en la naturaleza. Los tokens NatGold están estructurados para representar participaciones estandarizadas en Recursos Certificados NatGold, divulgados en Informes Técnicos Geológicos reconocidos internacionalmente, sin extracción, procesamiento ni movimiento físico del oro. El resultado es una alternativa superior al dinero fiduciario, diseñada para impulsar una reforma monetaria global.

Para obtener más información, visite NatGold.com o nuestro canal oficial de YouTube, donde encontrará videos e información sobre nuestro ecosistema de minería digital: youtube.com/@NatGold_Digital.

Contacto

[email protected]

[email protected]

+1 (646) 825-3038

La información presentada en el comunicado anterior ha sido recopilada por NatGold con el debido esfuerzo para proporcionar una visión general precisa y realista del tema. No obstante, factores como el juicio subjetivo, la dependencia de circunstancias ajenas al control de NatGold y las fuentes de información externas limitan inherentemente la exhaustividad, la integridad y la suficiencia de esta información. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican mediante términos como "planea", "espera", "no espera", "se espera", "programado", "presupuesto", "estima", "proyecta", "tiene la intención", "anticipa", "no anticipa", "cree" y expresiones similares, o mediante referencias a posibles acciones, eventos o resultados que "pueden", "podrían", "deberían", "quizás" o "sucederán". Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente. Numerosos riesgos, incertidumbres y eventos pueden generar resultados que difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas de NatGold, incluyendo, entre otros: alteraciones en las condiciones económicas o tendencias del sector; fluctuaciones en los mercados de cambio y financieros; volatilidad en los precios del oro y los costes AISC; cambios en la actividad de inversión; procedimientos legales; novedades legislativas; así como circunstancias ambientales, regulatorias, políticas, judiciales y competitivas en las regiones donde opera NatGold. Además, pueden surgir desafíos tecnológicos, mecánicos y operativos durante las operaciones de desarrollo de NatGold. Se recomienda encarecidamente a los posibles compradores de tokens NATG que consulten con un asesor financiero calificado antes de adquirirlos y que actúen con prudencia al tomar decisiones de compra. Las referencias anteriores a los recursos minerales "certificados" se refieren específicamente a los estándares de elegibilidad para la tokenización de NatGold y no implican el cumplimiento del Código JORC, NI 43-101 o S-K 1300; dichos recursos se certifican según los criterios de NatGold como Recursos Certificados de NatGold. Si bien NatGold considera razonables las suposiciones actuales con base en los datos disponibles, estas suposiciones podrían resultar inexactas. Los resultados reales podrían diferir de las declaraciones prospectivas debido a diversos riesgos, incertidumbres y eventos imprevistos. La información aquí contenida tiene únicamente fines informativos generales y no constituye una oferta ni una solicitud para la compra o venta de acciones o valores de NatGold ni para la compra o venta de ningún token NATG, ni debe interpretarse como una recomendación, respaldo o solicitud para participar en ninguna estrategia de inversión. Los tokens NATG no están destinados a ser "valores" en ninguna jurisdicción, y NatGold no realiza ninguna afirmación ni declaración relacionada con el valor de NatGold o los tokens NATG. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas en la fecha de su publicación. Salvo que lo exijan las leyes de valores aplicables, NatGold renuncia expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas en respuesta a nuevos datos, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia. Asimismo, la compañía no asume ningún compromiso para atender las expectativas o declaraciones de terceros con respecto a los temas tratados en este documento. Invertir en activos digitales en fase inicial conlleva un riesgo considerable. Dicha inversión es especulativa e implica un alto grado de riesgo, incluyendo, entre otros, la pérdida de capital. Invertir en los tokens NATG, o en cualquier otro activo digital, puede no ser apropiado para todos, por lo que debe considerar cuidadosamente los riesgos correspondientes, su situación financiera, tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar cualquier decisión de inversión. Como activo digital, los tokens NATG también están sujetos a riesgos inherentes a la tecnología blockchain, incluyendo, entre otros, incertidumbre regulatoria, adopción en el mercado, manipulación, volatilidad y riesgos de ciberseguridad. El acceso a la negociación de NATG estará disponible únicamente para participantes elegibles en las jurisdicciones admitidas, y cada participante estará sujeto a los requisitos de elegibilidad jurisdiccional, incorporación, regulatorios, geográficos y de la plataforma aplicables. Los posibles compradores deben realizar su propia investigación y consultar con sus respectivos asesores financieros, legales, fiscales y/u otros profesionales.