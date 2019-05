Natiele Lima na loja Queen Store em Catanduva

Natiele Lima é digital influencer há 15 anos, começou sua carreira indo ás lojas e mostrando todos os conteúdos como: looks, maquiagens, acessórios e preços, dicas, aos seus seguidores no Instagram.

Natiele foi conquistando o seu público, que hoje chega a 1 MILHÃO de seguidores em seu perfil no Instagram.

"Meu propósito é sempre influenciar meu público a querer comprar produtos de boa qualidade, que condiz com o meu caráter, e assim ganhar cada vez mais a confiança do público em adquirir os mesmos por serem bons, com história, com propósito parecido com o meu de querer sempre oferecer o melhor as pessoas que confiam na gente", Conclui a digital influencer.

FONTE Natiele Lima

