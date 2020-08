National Alliance presenta un informe sobre el modo en que las escuelas charter atendieron a los estudiantes durante los cierres de escuelas por el COVID-19

WASHINGTON, 25 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La National Alliance for Public Charter Schools (Alianza Nacional por Escuelas Públicas Charter) presentó hoy un informe realizado por Public Impact, Learning in Real Time: How Charter Schools Served Students During COVID-19 Closures, que compara el modo en que las escuelas charter y las escuelas de distrito atendieron a sus alumnos durante los cierres por el COVID-19. Si bien se ha escrito mucho sobre la respuesta de las redes más grandes de escuelas charter, este informe mira más de cerca al modo en que la típica escuela de una sola sede o una red pequeña de escuelas charter respondieron al COVID-19.

La investigación mostró que en promedio, si se las compara con las de distrito, las escuelas charter presentaron mayores expectativas de que los maestros brindaran instrucción directa, que brindaran instrucción en tiempo real, y que se contactaran con los alumnos y las familias. También vigilaron la asistencia de los alumnos en forma más estrecha que sus contrapartidas de distrito. Las escuelas charter tuvieron igualmente las mismas posibilidades de requerir la distribución de dispositivos para el aprendizaje online; sin embargo, pareció ser menos probable que proporcionaran hotspots de Internet hogareños o comunitarios.

"A medida que reconsideramos funciones básicas de nuestras vidas en este momento – por ejemplo de qué modo hacemos las compras de alimentos, trabajamos y socializamos – la mejor forma de educar a nuestros alumnos es el mayor desafío de todos. En la comunidad K-12, hay varios ejemplos que se destacan por su desempeño y adaptabilidad sobresalientes durante la pandemia: las escuelas charter son uno de ellos", comentó Nina Rees, presidente y CEO de la National Alliance for Public Charter Schools. "Este informa confirma lo que hemos dicho siempre. Las escuelas charter son escuelas públicas innovadoras centradas en el alumno, y su modelo autónomo y flexible las empodera para satisfacer las necesidades exclusivas de sus estudiantes. Esperamos que el informe de hoy sea un recordatorio crucial para el Congreso, y para todas las demás personas, de que necesitamos más escuelas charter, más financiación equitativa para todas las escuelas públicas, y más ayuda federal para la educación K-12, de modo tal que todos los alumnos puedan estar equipados para la educación a distancia".

En una encuesta reciente de Morning Consult, 54 por ciento de los encuestados dijeron que la educación pública es un tema de primer nivel. Desafortunadamente, no está obteniendo la atención que merece. Ochenta y uno por ciento de los encuestados consideraron que el ingreso de la familia y el vecindario del alumno influyen en sus posibilidades de éxito – un desafío que las escuelas charter, que son escuelas públicas sin aranceles y no sujetas a la zonificación escolar, pueden abordar.

El informe examinó una muestra representativa a escala nacional de 356 escuelas charter. El análisis se concentró en ocho indicadores que permitieron comparaciones nacionales entre escuelas charter y escuelas de distrito: retroalimentación sobre el trabajo de los alumnos, sistema forma de calificaciones, contacto de los maestros, educación a distancia delegada en operador, seguimiento de la asistencia, tiempo de instrucción recomendado, distribución de dispositivos y acceso a un hotspot para conexión a Internet.

Además del análisis de los datos, el informe perfila a las escuelas charter que cambiaron las operaciones para mantener las conexiones escuela-alumno y centrarse en el apoyo al alumno. Las cinco tendencias en todas las escuelas fueron: priorizar las relaciones y el contacto, ampliar el rol de la escuela, continuar el aprendizaje académico, adaptar el modo en que se produce el aprendizaje, e implementar un circuito de retroalimentación. El informe describe a un grupo de escuelas diverso en términos geográficos y raciales, e incluye historias de comunidades en Nueva York y el estado de Washington que estuvieron en el epicentro de la infección por COVID-19, además de escuelas en otras comunidades de todo el país.

