National Business Daily : La conférence 2021 du World Cities Culture Forum démarre à Chengdu et explore des solutions concrètes en matière de durabilité

L'événement de deux jours, organisé par le World Cities Culture Forum et tenu dans un format essentiellement virtuel, a rassemblé des grands noms de l'industrie culturelle mondiale, des représentants institutionnels et des responsables municipaux pour partager des points de vue uniques sur des sujets tels que la construction de villes-parcs, le développement de l'économie créative et le changement climatique, sous le thème « World Park City - Culture et développement durable ».

Étaient présents à la conférence John Howkins, membre du Comité consultatif des Nations unies sur l'économie créative, Paul Owens, directeur du World Cities Culture Forum, et Justine Simons, présidente du World Cities Culture Forum et maire adjointe de Londres.

Ayant des liens profonds avec Chengdu, M. Howkins a déclaré au National Business Daily que la ville du sud-ouest était idéale pour la croissance de l'économie créative. Pour faciliter le développement de l'économie créative et le développement durable, les villes doivent abandonner le modèle simple de la croissance linéaire, plus de gens, plus de bâtiments, au profit de la coévolution des gens et de l'environnement et d'un modèle qui valorise l'imagination et la créativité des individus.

Une autre partie importante de la conférence a été le City Case Report on Culture and Sustainable Development publié en ligne par Paul Owens. Selon le rapport, les industries culturelles et créatives peuvent non seulement œuvrer à la réduction de l'empreinte écologique, mais aussi servir d'inspiration pour un changement de comportement qui s'impose de toute urgence.

Les pratiques de quelques villes établies et émergentes dans l'intégration des agendas culturels et environnementaux ont été soulignées dans le rapport. La forte poussée de Chengdu en faveur d'une « ville dans un parc » est l'une d'entre elles. Le concept de ville-parc est notamment un élément essentiel du cadre qu'elle offre aux activités culturelles.

Clé de la vision écologique de la ville, la voie verte de Tianfu, d'une longueur prévue de 16 900 kilomètres, relie plusieurs des principales attractions culturelles et historiques de Chengdu, telles que l'allée Kuanzhai et la chaumière DuFu, ainsi que des zones écologiques et des zones humides, des espaces verts et des jardins communautaires. Grâce à cette pratique, la ville vise à explorer un nouveau modèle de développement et à générer une force motrice pour le développement durable.

À la suite de la conférence, une série d'événements sera organisée afin d'offrir davantage de possibilités de coopération internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1677499/image.jpg

SOURCE National Business Daily