National Business Daily: Novos produtos e novos cenários a serem revelados enquanto o Aeroporto Internacional de Chengdu Tianfu começa a tomar forma

"Convergência de Cenários - Nova Área de Chengdu Oriental Encontra o Futuro", um dos eventos afiliados ao 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project, será realizado em 20 de agosto no Aeroporto Internacional de Chengdu Tianfu. O evento apresentará 100 novos cenários e 100 novos produtos do setor da Nova Economia.

A Nova Área Oriental de Chengdu, oficialmente licenciada em maio deste ano, é uma parte significativa do plano de desenvolvimento de Chengdu, e a nova economia constitui um dos focos da nova área.

Previsto para entrar em uso em 2021, o Aeroporto Internacional de Chengdu Tianfu fará de Chengdu o terceiro aeroporto internacional na China, depois de Pequim e Xangai. O aeroporto não só servirá como um hub aéreo internacional, mas também assumirá o papel de criar uma zona econômica de aviação na recém-inaugurada Nova Área Oriental de Chengdu.

A Nova Área Oriental de Chengdu está localizada no eixo principal de Chengdu a Chongqing. Espera-se que acelere o desenvolvimento do círculo econômico Chengdu-Chongqing, uma iniciativa proposta pelas autoridades chinesas no início deste ano, na tentativa de fomentar um polo de crescimento para o desenvolvimento de alta qualidade no oeste da China. O aeroporto será um importante hub aéreo da área econômica Chengdu-Chongqing e abrirá uma porta para novas oportunidades.

De acordo com o plano de desenvolvimento, em 2025 a Nova Área Oriental de Chengdu terá uma forma inicial e a função do Aeroporto Internacional de Chengdu Tianfu como hub aéreo internacional se destacará gradualmente. Em 2035, ele se tornará o eixo central dos hubs aéreos internacionais. No momento, espera-se que o setor da nova economia assuma a liderança no desenvolvimento da Nova Área Oriental de Chengdu.

FONTE National Business Daily

