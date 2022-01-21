National Equity Fund (NEF) 慶祝對居屋肩負承諾 35 年，並宣佈 2021 年投資總額為創紀錄的 22 億美元

National Equity Fund 總裁兼行政總裁 Matt Reilein 表示：「隨著新冠肺炎毒病繼續在全國各地席捲所有社區，其中更嚴重影響低收入社區，對優質居屋的需求從未如此高漲。我們很自豪有如此強勁的一年能夠支持我們的使命，建立和提供創新的協作財務解決方案，以擴大創造和保留經濟房屋。除了這些數字外，我們持續增長即全國有更多個人和家庭可以擁有安全、穩定和經濟的家。」

National Equity Fund 由其關聯公司 Local Initiative Support Corporation (LISC) 於 1987 年 1 月 9 日創立。這是在 1986 年 10 月 22 日，IRS 首次引入 LIHTC 作為《稅務改革法案》的一部分之後幾個月，以鼓勵私人投資於經濟房屋。

與 NEF 合作 28 年的投資者關係高級副總裁 Mark Siranovic 表示：「NEF 自從我們於 1987 年 9 月 30 日在密蘇里州堪薩斯城完成首次交易以來，已經過很長的路。這筆交易擁有 43 個 LIHTC 單位，而產權不到 100 萬美元。今天，我們的交易差不多達到第 3,000 筆，並已在 48 個州和波多黎各、華盛頓特區和美屬處女群島投資超過 202 億美元，涉及房屋單位超過 215,500 間。我們現在與近 1,150 名開發者和 250 名投資者合作，並管理 195 個基金。」

關於 National Equity Fund, Inc. (NEF)

National Equity Fund, Inc. (NEF) 是領先的非牟利低收入住房稅收抵免 (LIHTC) 財團和居屋的先驅，其使命是建立和提供創新的協作金融解決方案，以擴大房屋的建造和保護。透過其多元的多投資者和單一投資者基金，NEF 創造的機會植根於其願景，即全國所有個人和家庭都能獲得穩定、安全的房屋，為他們充分發揮潛力奠定基礎。自 1987 年由地方倡議支援公司 (LISC) 創立以來，NEF 已投資超過 202 億美元，為全國有需要的個人、家庭和社區提供了 215,500 間新經濟房屋。NEF 總部位於芝加哥，已捐贈超過 2.1 億美元的贈款，以支援 LISC 的全國社區發展工作。如欲了解更多有關 NEF 的影響、創新金融解決方案和機會的資訊，請瀏覽 www.nefinc.org。

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