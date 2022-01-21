National Equity Fund宣布2021年投资达到创纪录的22亿美元

National Equity Fund总裁兼首席执行官Matt Reilein表示：“新冠疫情继续在全国各地肆虐，影响到所有社区，但对低收入社区的影响尤为严重。在这种情况下，对高质量经济适用房的需求空前迫切。我们为这一年的卓越成绩感到自豪，这些成绩支持了我们的使命，那就是创造和提供创新型、合作性的金融解决方案，以拓展经济适用房的建造和保护。在这些数据之外，我们的持续增长还意味着全国有更多的个人和家庭获得了安全、稳定并且经济实惠的住房。”

National Equity Fund由其当地的Local Initiatives Support Corporation（LISC）分支机构于1987年1月9日创立。在早于其创立日期仅数个月的1986年10月2日，美国国税局于首次引入LIHTC的概念，作为《税收改革法案》的一部分，以鼓励私人投资于经济适用房。

供职NEF已达28年的投资者关系高级副总裁Mark Siranovic表示：“自从1987年9月30日我们在密苏里州堪萨斯城完成第一笔交易以来，NEF已经取得了很大进展。那笔交易包括43个LIHTC单元，资产净值不到100万美元。今天，我们即将达成第3000笔交易，在48个州以及波多黎各、华盛顿特区和美属维尔京群岛为超过21.55万套住宅投资超过202亿美元。我们现在与近1150家开发商和250家投资者建立了联系，管理着195只基金。”

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关于National Equity Fund, Inc.（NEF）

National Equity Fund, Inc.是一家领先的非营利低收入住房税收抵免（LIHTC）银团，也是经济适用房领域的先驱，其使命是创建和提供创新的协作金融解决方案，拓展经济适用房的建造和维护。NEF通过其多样化的多方投资者和单一投资者基金创造机会。这些机会根植于其愿景，即：全美国所有个人和家庭都能获得稳定、安全的经济适用房，为他们充分发挥各自潜力奠定基础。自1987年由Local Initiatives Support Corporation（LISC）成立以来，NEF已投资超过20.2亿美元，为美国各地有需要的个人、家庭和社区提供了21.55万套新的经济适用住房。NEF总部位于芝加哥，现已捐赠超过2.1亿美元用于支持LISC在全国范围内开展的社区开发工作。要了解有关NEF影响力、创新金融解决方案和机会的更多信息，请访问www.nefinc.org。

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