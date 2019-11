National Grid Electricity Transmission assina acordo estratégico com Smart Wires para que a tecnologia de controle de fluxo de energia permita maiores volumes de energia renovável

A NGET irá usar a tecnologia de controle de fluxo de energia para aumentar a capacidade de transferência de energia ao utilizar melhor a rede existente. À medida que muda a geração e a demanda conectadas à rede, os fluxos de energia da rede mudam e os circuitos podem ficar carregados de forma desigual. Alguns circuitos atingem sua capacidade máxima, enquanto outros estão bem abaixo de seus limites. A instalação de controladores de fluxo de energia permite que a NGET forneça ao Operador do Sistema Elétrico as ferramentas para reduzir rapidamente o congestionamento que limita a geração renovável, com impacto mínimo nas comunidades e no meio ambiente.