National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in Großbritannien veröffentlicht MedTech Innovation Briefing zu ‚Trublood®- Prostate' für die präzise nicht-invasive Prostatakrebs-Diagnose, die von Experten als ‚Game Changer' bezeichnet wird

LONDON, 14. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Datar Cancer Genetics, ein weltweit führendes Unternehmen für nicht-invasive Krebsanalytik und -diagnostik mit einem Forschungszentrum in Nasik, Indien, hat die Veröffentlichung des international anerkannten MedTech Innovation Briefing (MIB) des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) für seinen CE-gekennzeichneten "Trublood®- Prostate"-Test bekannt gegeben. Der Test soll für die präzise Einstufung von Patienten ohne unnötige invasive Biopsien eingesetzt werden.