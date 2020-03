Nativex Anuncia Nova Agência Com Mesa de Operações; Reestruturação Corporativa Transforma Nativex em Marca Mundial

SÃO FRANCISCO, 10 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Nativex, líder em publicidade móvel, anunciou hoje o lançamento do Nativex Trade Desk, e um rebrand estratégico global para alinhar os negócios de suas empresas-mãe voltadas para o cliente com o nome e a identidade de sua marca nos Estados Unidos. A partir de hoje, marketers e anunciantes que utilizam a plataforma Nativex têm acesso às integrações cloud-based. À medida que a empresa se expande internacionalmente, ela solidifica ainda mais seu lugar como uma das únicas plataformas de publicidade móvel que oferece uma plataforma de compra de mídia transparente e verdadeiramente global.

A Nativex Trading Desk é uma cloud-based mesa de negociação, conectada a várias plataformas de mídia através de marketing APIs, bem como tecnologias RTB. Sua funcionalidade marca uma novidade para marqueteiros e anunciantes, pois eles podem comprar e otimizar campanhas de mídia como um serviço administrado através de trocas de anúncios, redes de anúncios, plataformas de compra programáticas e de outros inventários, como os principais meios de comunicação dos EUA e da China.

"Com a ubiquidade dos dispositivos móveis, este canal provou ser um foco importante para marcas e anunciantes em todo o mundo. Ao fornecer uma oferta de agency trading desk, a Nativex está garantindo aos nossos clientes a capacidade de gerenciar cada ponto da sua campanha de marketing em tempo real. Nossas integrações de cloud-based API permitem que nossos clientes se comuniquem com seus consumidores em cada ponto de contato", disse Clement Cao, CEO da Nativex. "Estamos ansiosos para ajudar nossos clientes a alcançarem novos níveis de sucesso, enquanto eles integram nossas novas funcionalidades com nossas ferramentas de marketing já existentes."

Além da oferta do Nativex Trade Desk, a Nativex oferece uma solução líder no setor de "China Top Media" - fornecendo aos anunciantes a capacidade de anunciar sua marca para um público puramente chinês. A solução China Top Media fornece estratégia de mídia, insights demográficos e garante que os anunciantes possam monitorar e otimizar o conteúdo criativo localizado. O alcance internacional da empresa e as principais parcerias garantem que as marcas e os anunciantes tenham acesso premium ao inventário de anúncios chineses.

"A Nativex abre as portas aos anunciantes das Américas com o desejo de adquirir usuários em mercados fechados como a China. Nossas parcerias autorizadas com as principais plataformas chinesas nos permitem fornecer soluções únicas de compra de mídia para a aquisição de usuários que antes não eram explorados", disse Tiffany Ou, gerente geral da Nativex nas Américas.

Sobre a Nativex

A Nativex dedica-se a impulsionar o ROI e o crescimento de todos os setores de negócios em um universo digital e mobile-first. A Nativex permite que comerciantes gerem um crescimento forte e sustentável através do acesso a todos os canais digitais em toda a China e no resto do mundo. Além disso, a Nativex oferece todas as ferramentas necessárias para que comerciantes possam se desenvolver e criar um impacto significativo em suas audiências. Fazendo parte da Mobvista, a Nativex possui uma presença global com 16 escritórios em todo o mundo. Saiba mais em www.nativex.com

