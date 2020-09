Natura & Co anuncia novas parcerias com Pacto Global das Nações Unidas durante a Semana do Clima

SÃO PAULO, 22 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- À medida que a Semana do Clima de 2020 (21 a 27 de setembro), em Nova Iorque, assume um papel importante na determinação de como a sociedade avança em um mundo pós-pandêmico, a Natura & Co - grupo que compreende Avon, Natura, The Body Shop e Aesop - anuncia hoje medidas significativas para apoiar as principais ações multilaterais para aprofundar seus compromissos para enfrentar a crise climática e combater a desigualdade de gênero. O grupo Natura & Co lançou seu Compromisso com a Vida em junho e declarou que se tornará reduzirá suas emissões líquidas de carbono a zero em seus quatro negócios até 2030. A empresa também se comprometeu a alcançar a paridade de gênero até 2023.

Roberto Marques entra para o Conselho do Pacto Global das Nações Unidas

Roberto Marques, Presidente-Executivo do Conselho e principal executivo do Grupo Natura & Co dará continuidade ao legado do cofundador da Natura & Co, Guilherme Leal, ao ingressar no Conselho do Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo. Ele será o único representante da América Latina no Conselho. Guilherme Leal atuou no Conselho do Pacto Global da ONU por dois anos.

Marques comentou: "Tenho a honra de continuar o legado de Guilherme Leal ao ingressar no Conselho do Pacto Global da ONU. Agora, mais do que nunca, enquanto planejamos reconstruir um mundo melhor pós-COVID19, os líderes empresariais de todos os setores devem trabalhar juntos para criar um caminho claro em direção a um ambiente mais sustentável e a uma sociedade mais inclusiva. As Nações Unidas têm a legitimidade e as conexões necessárias para fazer isso. Estou animado em trabalhar com um grupo de líderes que têm demonstrado consistentemente seu compromisso em abordar as questões mais urgentes do mundo".

A convite do Pacto Global da ONU, a Natura & Co patrocinará duas Iniciativas: "Ambition to 1.5C" e "Target Gender Equality", para ajudar a promover o diálogo e a ação para alcançar as ambições dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU que abordam a crise climática e igualdade de gênero.

As duas iniciativas são programas aceleradores com prazo estabelecido em nível nacional, em colaboração com as Redes Locais do Pacto Global, operando em quase 70 países. Elas são projetadas para incorporar práticas de negócios sustentáveis, ampliando o impacto coletivo dos negócios para o cumprimento das Metas de Desenvolvimento Sustentável. Com sua expertise local e regional, as Redes Locais estão preparadas de forma diferenciada para ajudar as empresas a entender o que significa ser uma empresa responsável em diferentes contextos nacionais, culturais e linguísticos.

Sanda Ojiambo, CEO mundial e Diretora Executiva do Pacto Global da ONU acrescentou: "A Natura & Co tem demonstrado de forma consistente seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) por meio de suas práticas de negócios, e por isso estamos muito contentes pelo grupo ser um parceiro dos programas "Ambition 1.5oC" e "Target Gender Equality" do Pacto Global da ONU. Seu apoio ajudará a elevar o nível de ação das empresas nas crises climáticas e na igualdade de gênero em todo o mundo e estamos ansiosos para trabalhar com eles".

Marques comentou: "Vamos aproveitar, mais do que nunca, a força do "&"e do "Co" do grupo Natura & Co. O "&" representa nossa crença de que o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental são factíveis, enquanto o "Co" representa o poder da cooperação, colaboração e tudo o que une as pessoas para agir. É por isso que acreditamos que governos, sociedade civil, empresas, comunidades científicas, finanças e universidades devem trabalhar juntos para encontrar soluções que possibilitem um impacto positivo mais rápido e mais amplo. A era do unilateralismo acabou. Precisamos adotar uma abordagem multilateral na forma como nós, como sociedade, conduzimos as decisões, mesmo quando ainda não temos todas as respostas. Estamos empenhados em garantir que esta seja a década de ação decisiva e urgente para o clima e a igualdade de gênero".

Em junho de 2020, a Natura & Co anunciou seu Compromisso com a Vida, um plano abrangente de sustentabilidade que intensificou as ações do Grupo para enfrentar alguns dos problemas mais urgentes do mundo, incluindo a crise climática e a proteção da Amazônia, a defesa dos Direitos Humanos e a garantia da igualdade e inclusão em toda a sua rede, e incorporando a circularidade e a regeneração até 2030.

Durante a Semana do Clima, a Natura & Co participará de uma série de debates e painéis importantes concebidos para promover a agenda ambiental e social.

