Natura &Co anuncia venda da The Body Shop para AURELIUS

Medida é um novo passo para focar em prioridades estratégicas

SÃO PAULO , 14 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Natura &Co (NYSE – NTCO; B3 – NTCO3) anuncia que chegou a acordo para a venda da The Body Shop para o fundo internacional de private equity AURELIUS, marcando um novo passo na estratégia do Grupo para simplificar e reorientar as suas operações.

No âmbito da negociação, a AURELIUS assinou um acordo para adquirir a The Body Shop. O enterprise value da operação é de 207 milhões de libras, incluindo uma parcela complementar de 90 milhões de libras (earn-out), a serem pagos em até cinco anos após o fechamento da operação. A conclusão deverá ocorrer até o dia 31 de dezembro e permanece sujeita a aprovações de órgãos reguladores. Morgan Stanley e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton atuaram, respectivamente, na assessoria financeira e jurídica para Natura &Co.

Com a transação, Natura &Co continuará seu esforço para focar novamente em suas prioridades estratégicas, acelerando notavelmente a integração das marcas Natura e Avon na América Latina, concentrando-se em seu principal modelo de vendas por relacionamento e otimizando ainda mais a presença da Avon International.

A The Body Shop se beneficiará do forte histórico da AURELIUS na construção de empresas para continuar a sua jornada de transformação. AURELIUS, uma companhia de investimento com atuação global, possui experiência no setor de varejo por meio de sua participação na Footasylum, rede omnicanal de moda urbana e esportiva com sede no Reino Unido, e no grupo global de catering LSG Sky Chefs. AURELIUS busca aprimorar os aspectos ESG nas empresas de seu portfólio e está comprometida em manter os valores originais e de longa data da The Body Shop, semeados por sua fundadora, Anita Roddick.

Sob liderança da Natura &Co desde 2017, a The Body Shop passou por uma reformulação de seu portfólio e um processo de rejuvenescimento da marca, notadamente por meio de um desenho mais contemporâneo de suas lojas, com o Changemaking Workshop, que aprimorou a experiência do cliente em lojas de todo o mundo, e de seu programa de refis, já em vigor em quase 800 lojas. No período, a The Body Shop também se tornou uma B Corp™, certificada em 2019, ampliando ainda mais os seus compromissos de sustentabilidade, com fortalecimento da sua voz ativista.

Fabio Barbosa, CEO de Natura &Co, declarou: "Com a venda da The Body Shop, estamos dando mais um passo importante no novo ciclo de desenvolvimento de Natura &Co para gerar valor significativo. Com foco, desalavancada e mais enxuta, Natura &Co poderá agora se concentrar totalmente em sua principal experiência em vendas por relacionamento na América Latina, ao mesmo tempo em que continua a otimizar a presença da Avon International e a investir em iniciativas e inovações que impactam positivamente as pessoas e o planeta. Estamos satisfeitos por ter encontrado um lar forte para a The Body Shop escrever o próximo capítulo de sua história brilhante e estendemos nossos mais sinceros agradecimentos a todos os colaboradores da The Body Shop, que contribuíram imensamente para ampliar os horizontes de Natura &Co. Desejamos-lhes sucesso contínuo sob a liderança da AURELIUS."

Ian Bickley, CEO da The Body Shop, disse: "Hoje celebramos um momento verdadeiramente histórico para a The Body Shop ao unir forças com a AURELIUS para iniciar um novo capítulo, permitindo-nos continuar a construir a relevância desta marca global para as gerações futuras. Com presença em mais de 80 países, a The Body Shop não é apenas uma marca de beleza, mas também um negócio social icônico que conquistou corações em quase todos os cantos do planeta. Somos profundamente gratos à Natura &Co por seu apoio inabalável e estou ansioso para trabalhar com a AURELIUS, enquanto nos adaptamos e prosperamos em novos ambientes globais do varejo, sempre com foco no crescimento sustentável e lucrativo."

"Estamos muito felizes com esta aquisição de uma marca britânica icônica, que foi pioneira no movimento de ingredientes naturais e sem testes em animais no mercado beleza. Esperamos trabalhar com o CEO Ian Bickley e sua equipe para impulsionar melhorias operacionais, reenergizar o negócio e ajudar a construir o próximo capítulo de sucesso", afirma Tristan Nagler, sócio da AURELIUS.

Sobre Natura &Co

Natura &Co é um grupo global com propósito que une Natura, Avon e The Body Shop. Conectamos mais de 200 milhões de clientes em todo o mundo, engajando-os por meio de 7 milhões de consultores e representantes dedicados, 2.000 lojas e franquias e 30.000 funcionários.

Acreditamos na promoção de impactos econômicos, sociais e ambientais realmente positivos. Acreditamos que o mundo não precisa de outra grande empresa. O mundo precisa de símbolos de mudança capazes de abrir novos caminhos e inspirar outros a segui-los. Acreditamos no poder da cooperação, cocriação e colaboração para uma melhor forma de viver e fazer negócios.

Somos Natura &Co.

Sobre AURELIUS

AURELIUS é um grupo de investimento alternativo globalmente ativo, caracterizado e amplamente reconhecido pela sua abordagem operacional. As suas principais plataformas de investimento são o fundo AURELIUS European Opportunities IV e o AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.

O grupo AURELIUS tem crescido significativamente nos últimos anos, com 11 bilhões de euros em receitas e mais de 300 profissionais trabalhando em dez escritórios na Europa e na América do Norte. AURELIUS está focado em private equity, private debt e ativos imobiliários.

AURELIUS é um reconhecido especialista em investimentos complexos com potencial de melhoria operacional, como carve-outs corporativos, construção de plataformas ou soluções de sucessão, bem como soluções de financiamento especializadas.

Com mais de 250 transações concluídas até o momento, a AURELIUS construiu um forte histórico de entrega de retornos superiores aos seus investidores por meio de sua abordagem flexível, foco intransigente na excelência operacional, capacidade de realizar transações multidimensionais, gestão prudente de risco e filosofia de investimento de longo prazo.

Contato:

Natura &Co

Emilia Lebron

Head de Comunicação Externa

+44 (0) 7580 816371

[email protected]

Brunswick Group

São Paulo + 55 11 3076 7620

Londres + 44 020 7404 5959

[email protected]

AURELIUS

Dentons Global Advisors

Humza Vanderman / Methuselah Tanyanyiwa

Tel: +44 (0)7824 472501

[email protected]

FONTE Natura &Co