Natura &Co apresenta melhoria consistente da margem EBITDA ajustada e balanço patrimonial fortalecido no terceiro trimestre

Onda 2 da integração entre Natura e Avon é lançada no Brasil com resultados iniciais encorajadores; Natura &Co retorna a uma posição de caixa líquido positiva em razão dos recursos provenientes da venda da Aesop

SÃO PAULO, 14 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Natura &Co (NYSE – NTCO; B3 – NTCO3) continuou a melhorar suas margens de lucro no terceiro trimestre, ao mesmo tempo em que desalavancou seu balanço em razão dos recursos provenientes da venda da Aesop, concluída em 30 de agosto.

A receita líquida consolidada de Natura &Co no terceiro trimestre foi de R$ 7,5 bilhões, praticamente estável em moeda constante (-0,7% em CC e -10,5% em reais), com a marca Natura apresentando forte crescimento no Brasil e na América Latina. A margem bruta cresceu 310 pontos-base em relação ao terceiro trimestre do ano passado, para 65,3%, e a margem EBITDA ajustada foi de 10%, um aumento de 190 pontos-base em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo a melhoria das margens nas três unidades de negócios - Natura &Co América Latina, Avon International e The Body Shop -, bem como uma disciplina de custos. O lucro líquido reportado subiu para R$ 7 bilhões após um prejuízo de R$ 560 milhões no mesmo período, impulsionado pelo ganho de capital com a venda da Aesop. O lucro líquido subjacente, excluindo esse ganho excepcional, bem como custos de transformação e reestruturação e efeitos de PPA, foi de R$ 745 milhões, também melhorando em relação ao prejuízo de R$ 198 milhões no 3T-22. O Grupo encerrou o trimestre com uma sólida posição de caixa de R$ 6,8 bilhões e uma relação dívida/EBITDA de -0,37x (ante 4,17x no fim do 2T-23 e 2,85x no 3T-22), após pagar antecipadamente mais de metade de sua dívida e juros acumulados, ou aproximadamente US$ 1,6 bilhão, no trimestre.

Fábio Barbosa, CEO do Grupo Natura &Co, declarou: "O desempenho de Natura &Co no terceiro trimestre seguiu a tendência dos dois primeiros trimestres do ano, mostrando uma forte expansão tanto da margem bruta quanto da margem EBITDA na comparação com o ano anterior, apesar de uma pequena desaceleração no faturamento, provocada sobretudo pela implementação da Onda 2 na América Latina e pela continuada tendência de queda nas vendas da The Body Shop.

O principal destaque do trimestre foi o lançamento da Onda 2 no Brasil, que apresentou resultados iniciais positivos, entregando crescimento combinado de receita ano a ano na categoria CFT. Ganhos de produtividade e um melhor cross-sell entre as marcas mais que compensaram a esperada redução de atividade no canal. Peru e Colômbia continuaram a implementação da integração, iniciada no primeiro semestre do ano, mostrando novas melhorias na produtividade e, portanto, na rentabilidade. Apesar de desafios temporários observados no canal, as ações adotadas pelas equipes já apresentaram sinais iniciais de recuperação antes da temporada de férias. Também nos animamos com a expansão das margens desses países nos ciclos mais recentes, que é o principal objetivo na integração entre Natura e Avon. A Avon International registrou receita global estável e novas melhorias de margem, atingindo uma margem EBITDA ajustada de um dígito.

Os recursos obtidos com a venda da Aesop, concluída no final de agosto, nos permitiram avançar rapidamente em nosso plano de gestão de passivos, com mais da metade de nossa dívida já pré-paga até o fim do trimestre. Este é um passo importante para gerar valor sustentável para os nossos investidores e para cumprir nossas prioridades financeiras, mantendo uma estrutura de capital forte, uma disciplina financeira rigorosa sobre custos e despesas e, assim, aumentar a conversão de caixa. Neste último quesito, atingimos uma geração de caixa neutra neste trimestre, apesar do consumo sazonal normal de caixa na formação de estoques para o período de festas de fim de ano.

Além disso, marcando o terceiro ano da nossa Visão de Sustentabilidade, depois de termos feito progressos substanciais em direção aos nossos objetivos definidos em 2020, a nossa abordagem neste tema evoluiu. Realinhamos as nossas métricas e metas para tratar das preocupações prementes do nosso tempo. Somos parceiros da União para o Biocomércio Ético (UEBT) há mais de quinze anos e juntos trabalharemos para que Natura &Co adote práticas regenerativas para gerar um impacto ainda mais positivo.

Por fim, anunciamos recentemente atualizações sobre o processo de venda da The Body Shop, e manteremos o mercado informado sobre quaisquer novidades relevantes. Este é mais um passo importante para continuar a dinamizar o nosso negócio, uma jornada iniciada no segundo semestre de 2022. Estamos confiantes de que a uma estrutura de capital melhorada, combinada a um foco preciso nas nossas prioridades, nos permitirá gerar valor significativo para nossos acionistas no futuro por meio do crescimento da receita e da expansão das margens."

Desempenho por unidade de negócios:

As vendas líquidas de Natura &Co América Latina cresceram 2,5% em moeda constante e caíram 9,4% em reais. O crescimento em moeda constante foi impulsionado pelo crescimento de dois dígitos na marca Natura (+18,6% em moeda constante e +5,3% em reais), que continuou a apresentar forte expansão, com avanço de 10,5% no Brasil, a medida que os ciclos comerciais combinados de Natura e Avon mais do que compensaram alguns contratempos operacionais temporários durante os preparativos para a implementação da Onda 2. Na América Latina Hispânica, a receita líquida aumentou 37,1% em moeda constante (-2,6% em reais). Excluindo Argentina, o faturamento nos mercados hispânicos cresceu um dígito baixo em CC, ainda impactado por um desempenho mais sutil no México, mas ainda assim positivo. A marca Avon apresentou queda de vendas de 11,6% em moeda constante no segmento Beleza. No Brasil, as receitas nessa categoria caíram 24,8% em moeda constante, principalmente devido aos preparativos para o lançamento da Onda 2, enquanto nos mercados hispânicos as vendas diminuíram 1,5% também em moeda constante. Já a categoria de Casa & Estilo caiu 41,6% no Brasil e 37,6% nos países hispânicos em moeda constante, em linha com nossa redução mais drástica de portfólio. Tanto no Brasil como no Peru e na Colômbia, os KPIs operacionais, como cross-sell e produtividade, estão mostrando melhorias após o lançamento da Onda 2. A margem EBITDA ajustada aumentou sólidos 100 pontos-base, para 12,3%. A margem se beneficiou da forte melhoria da margem bruta, subindo 320 pontos-base, para 63,7%, beneficiando-se ainda dos efeitos contínuos dos aumentos de preços, de mix mais rico de produtos e de esforços de marketing.

A receita da Avon International caiu 2,3% em moeda constante (-11,6% em reais). A categoria Beleza apresentou crescimento de 1,8%, impulsionado principalmente por fragrâncias. A digitalização está avançando e a utilização de ferramentas digitais atingiu 31,6%, com as vendas digitais a representar 7% do total, um aumento de 1,1 ponto percentual ano a ano. A margem EBITDA ajustada foi de 8%, um aumento de 440 pontos-base, impulsionada pela expansão da margem bruta de 490 pontos-base, graças aos aumentos de preços e mix de produtos.

A receita líquida da The Body Shop no terceiro trimestre caiu 13,2% em moeda constante (-15% em reais). As vendas combinadas dos principais canais de distribuição (lojas, e-commerce e franquias) apresentaram um declínio elevado de um dígito em moeda constante. A margem EBITDA ajustada melhorou novamente neste trimestre, crescendo 140 pontos-base, para 7,7%, graças a mais um trimestre de crescimento da margem bruta, subindo 30 pontos-base para 76,6%, combinada a um rigoroso controle de custos. A The Body Shop continua a trabalhar para retomar o crescimento sustentável.

Os números do terceiro trimestre foram reapresentados para excluir o desempenho operacional da Aesop, e os números comparáveis de 2022 foram reapresentados em conformidade. Ainda assim, o lucro líquido em ambos os períodos também inclui atividades descontinuadas.

