Natura &Co registra crescimento de vendas em moeda constante e melhoria contínua em conversão de caixa no quarto trimestre de 2022

Forte crescimento em Natura &Co América Latina e na Aesop, que concluiu sua bem-sucedida entrada na China no 4T; fundamentos da Avon seguem melhorando, e categoria de beleza da marca cresce

SÃO PAULO, 13 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Natura &Co (NYSE – NTCO; B3 – NTCO3) registrou desempenho resiliente no quarto trimestre de 2022, com crescimento de vendas em moeda constante e melhoria contínua na conversão de caixa, em linha com sua prioridade estratégica.

Natura &Co registrou receita líquida consolidada de R$ 10,39 bilhões, uma alta de 3% em moeda constante (-10,8% em reais), impulsionada por um crescimento de duplo dígito em moeda constante em Natura &Co América Latina e na Aesop. A margem EBITDA ajustada foi de 10,5%, 280 pontos-base menor na comparação com o mesmo período do ano anterior, refletindo um ambiente desafiador e investimentos contínuos. O prejuízo líquido foi de 890,4 milhões e o grupo terminou o trimestre com uma sólida posição de caixa de R$ 6 bilhões.

Um dos principais destaques do trimestre foi a bem-sucedida entrada da Aesop no mercado chinês, com desempenho inicial acima das expectativas. A frente digital também continua a avançar: em Natura &Co América Latina, a penetração digital (consultoras que acessaram ao menos uma vez a revista digital ou o aplicativo durante o trimestre) alcançou 82,1% no 4T, comparado a 80,5% 4T-21. Na Avon Internacional, a penetração do aplicativo Avon On (representantes ativas que acessaram o app ao menos uma vez nas últimas três campanhas) chegou a 30,6%, ante 25,5% no 4T-21.

Fábio Barbosa, CEO do grupo Natura &Co, declarou: "No ambiente desafiador que enfrentamos em 2022, decidimos, em meados do ano, reavaliar o modelo de crescimento do grupo para entrar em um novo ciclo de estabilização. Mudanças relevantes foram implementadas, a exemplo de nosso foco em rentabilidade e em conversão de caixa, da revisão da nossa estrutura de custos e do papel da Holding, junto a revisões importantes em nossa presença geográfica, para posicionar a companhia em direção ao sucesso daqui para frente.

O ano fiscal de 2022 apresentou receita estável em moeda constante, enquanto a margem EBITDA ajustada caiu 160 pontos-base. No quarto trimestre de 2022, o crescimento das vendas em moeda constante melhorou, e avançamos ainda mais na conversão de caixa, em linha com nossa prioridade. Continuamos a ver o forte crescimento da marca Natura, especialmente no Brasil, e da Aesop, que entrou com sucesso no mercado chinês no 4T-22, bem como o sólido desempenho da Avon na categoria de beleza na América Latina, fortalecendo nossa confiança no potencial da segunda onda de integração dos nossos negócios na região.

Etapas estruturais para criar valor sustentável para nossos acionistas estão em curso em todas as marcas. Em Natura &Co América Latina, estamos acelerando a integração de Natura e Avon para capturar todos os benefícios dessa combinação. Na Aesop, estamos avaliando alternativas estratégicas, de modo a melhorar a estrutura de capital da companhia. Na Avon Internacional, estamos otimizando ainda mais nossa presença geográfica, de modo a nos concentrarmos em mercados lucrativos, enquanto reduzimos nosso custo com estrutura. Na The Body Shop, estamos redimensionando o negócio, focando em eficiências e no varejo, seu modelo principal de operação, diante das mudanças desafiadoras de mix de canais que o negócio experimentou.

Estamos confiantes de que as ações que temos implementado vão posicionar Natura &Co para a retomada do crescimento. Enquanto esperamos que 2023 seja outro ano desafiador, nosso foco em geração de caixa e na melhoria da estrutura de capital da companhia nos permitirá investir em nossas prioridades, construindo o caminho para destravarmos valor significativo. Esperamos melhorias contínuas em receitas, bem como uma melhor rentabilidade ajustada e geração de caixa, enquanto continuamos a investir em ações de transformação

Ao mesmo tempo, seguimos focados no que tornou nosso grupo o que ele é hoje: a agenda ESG. Recentemente, a Fundação Avon, a The Body Shop e a Aesop usaram suas redes para fazer doações às vítimas dos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria, por meio de instituições como a Cruz Vermelha e Médicos sem Fronteiras. Natura &Co somou-se às contribuições para dar apoio a frentes de ajuda humanitária. Permanecemos focados em nosso compromisso com a agenda ambiental, a Amazônia e sua biodiversidade, inclusão social e empoderamento feminino, que são elementos centrais do DNA de Natura &Co, e verdadeiras fontes de vantagem competitiva.

Desempenho por unidade de negócio:

As vendas líquidas de Natura &Co América Latina cresceram 10,6% em moeda constante, caindo 3,2% em reais. O crescimento em moeda constante foi puxado por uma alta de duplo dígito na marca Natura, que avançou 17,5% no 4T-22, enquanto a Avon registrou uma leve alta de 2,2%. A marca Natura também apresentou forte impulso, com alta de 17,9% no Brasil, em razão do aumento de preços e de efeitos de mix, bem como de um crescimento de 14,9% na produtividade das consultoras no 4T-22. Na América Hispânica, a receita líquida teve alta de 16,9% em moeda constante, apesar de um contexto desafiador em vários países, puxada por Argentina, Colômbia e México. A marca Avon no Brasil entrou em território positivo no 4T-22, crescendo 7,5%, ainda que sobre uma base de comparação fraca. A categoria de beleza continuou a crescer, acelerando em 12%, enquanto a categoria de Moda e Casa (M&C) caiu 10%, resultado em linha com nossa estratégia de otimização de portfólio. Nos mercados hispânicos, a receita líquida caiu 1,1% em moeda constante (-19,5% em reais). O desempenho foi bom na Argentina, mas impactado por quedas no México, no Peru e no Chile. O segmento de beleza cresceu 7,3%, mas esse resultado foi mais do que neutralizado pela queda em Moda e Casa. A margem EBITDA ajustada teve queda de 320 pontos-base, chegando a 8,9%. A margem se beneficiou de um forte desempenho de receita e de uma rigorosa disciplina financeira, mas isso foi mais do que neutralizado por uma queda de 60 pontos-base na margem bruta e por maiores despesas gerais e administrativas como percentual da receita líquida, principalmente por conta de maiores investimentos em P&D, sobretudo na marca Natura, onde estamos acelerando investimentos em marketing e em inovação.

A receita da Avon Internacional caiu 9,9% em moeda constante (-23,8% em reais). A queda continua a refletir a situação na Ucrânia (excluindo esse fator, as vendas em moeda constante teriam caído 6,2%). Os mercados TMEA e APAC mostraram crescimento na comparação interanual, enquanto a Europa Ocidental registrou um desempenho mais fraco. Entretanto, mesmo em um ambiente macro difícil, a Avon Internacional conseguiu repassar a inflação e a pressão cambial para os preços, além de se beneficiar da produtividade das representantes. A digitalização está avançando e o uso de ferramentas digitais atingiu 30,6%. A margem EBITIDA ajustada foi de 5,8%, em uma baixa de 490 pontos-base, na medida em que a expansão da margem bruta foi de 230 pontos-base, e que nosso foco contínuo em economias de transformação foram mais do que neutralizados pela queda de vendas, dentre outros fatores.

A receita líquida da The Body Shop no quarto trimestre caiu 8,4% em moeda constante (20,6% em reais), marcando uma melhoria sequencial ante o trimestre anterior. Vendas líquidas combinadas dos principais canais de distribuição (lojas, e-commerce e franquias) caíram de maneira mais moderada, em 4,8% em moeda constante, enquanto o canal The Body Shop at Home está retornando aos níveis pré-pandemia. A margem EBITDA ajustada foi de 21,4%, em uma queda de 80 pontos-base na comparação interanual, enquanto no 3T-22 essa queda tinha sido de 1 170 pontos-base, graças a ganhos de eficiência. A gestão está focada em estabilizar os principais canais de distribuição e na implementação de iniciativas de redução de custos para entregar uma expansão da margem e dar suporte à geração de caixa. No começo de 2023, anunciamos o fechamento do negócio At Home nos Estados Unidos e do centro de distribuição exclusivo no Reino Unido. Em fevereiro, a companhia anunciou uma reestruturação de sua estrutura global de gestão, e cortes de pessoal.

A Aesop voltou a registrar um trimestre de crescimento de duplo dígito em moeda constante, em alta de 18,2% (-2,1% em reais). Todas as regiões entregaram crescimento de duplo dígito, apesar de um ambiente desafiador. As vendas em perfumaria cresceram mais do que o dobro do ritmo geral, em linha com a estratégia de diversificação de categorias da marca. A margem EBITDA ajustada do 4T foi de 28,6%, uma alta de 190 pontos-base, mesmo em meio a investimentos para um crescimento futuro sustentável. O destaque do trimestre foi a bem-sucedida entrada da Aesop na China, com a inauguração de duas lojas físicas, além da plataforma aesop.com e de uma operação doméstica no T-Mall. O desempenho superou as expectativas e as lojas já são as duas que mais vendem entre as 287 lojas da exclusivas Aesop em todo o mundo. Como mencionado em comunicado em mercado em 30 de novembro de 2022, Natura &Co continua a avaliar alternativas estratégicas para a Aesop, incluindo a possibilidade de venda de participação na empresa.

Sobre Natura &Co

Natura &Co é um grupo global guiado por propósito, multicanal e multimarca, composto por Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Natura &Co registrou receita líquida de R$ 36,3 bilhões em 2022. As quatro companhias que formam o grupo estão comprometidas com a geração de impacto econômico, social e ambiental positivo. Há 136 anos, a Avon tem apoiado o público feminino: oferecendo produtos de beleza inovadores e de qualidade, que são vendidos principalmente para mulheres, por mulheres. Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira do segmento de cosméticos e higiene pessoal, líder em venda direta. Criada por Anita Roddick em 1976 em Brighton, na Inglaterra, The Body Shop é uma marca global de beleza que busca fazer diferença positiva no mundo. A marca australiana de beleza Aesop foi fundada em 1987 com o desafio de criar produtos superlativos para a pele, o cabelo e o corpo. Conheça mais no site https://www.naturaeco.com/

FONTE Natura &Co

SOURCE Natura &Co