Natura &Co registra outro trimestre de crescimento nas vendas em moeda constante e de melhora do EBITDA ajustado no 2T

Forte crescimento da Natura na América Latina e melhoria dos fundamentos da Avon Internacional; melhora sólida de 430 pbs na margem bruta no trimestre

SÃO PAULO, 14 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Natura &Co (NYSE – NTCO; B3 – NTCO3) registrou mais um trimestre de crescimento nas vendas em moeda constante no segundo trimestre de 2023, enquanto segue melhorando suas margens de lucro.

Natura &Co registrou receita líquida consolidada de R$ 7,8 bilhões no 2T, uma alta de 1,9% em moeda constante (-4,1% em reais), impulsionada por pelo sólido crescimento de Natura &Co América Latina em moeda constante. A margem bruta foi de 65,4%, em alta de 430 pbs ante o 2T-22, e a margem EBTIDA ajustada foi de 9,7%, um aumento de 230 pbs na comparação com o mesmo período do ano passado, refletindo melhorias de margem em todas as três unidades de negócio, Natura &Co América Latina, Avon Internacional e The Body Shop, além de uma queda de 5,7% nas despesas corporativas. A renda líquida foi de 732 milhões negativos no período, ligeiramente acima da registrada no mesmo período do ano passado, de R$ 767 milhões negativos, enquanto a renda líquida subjacente foi de R$ 219 milhões negativos, também demonstrando melhora ante os R$262 milhões negativos registrados no 2T-22. O grupo fechou o trimestre com uma sólida posição de caixa de R$ 3,7 bilhões.

Fábio Barbosa, CEO do grupo Natura &Co, afirmou: "O desempenho de Natura &Co no segundo trimestre continua a apresentar as melhorias já observadas no primeiro trimestre, com crescimento de um dígito baixo da receita líquida em moeda constante, e uma melhora significativa na margem EBITDA ajustada. Isso foi impulsionado principalmente pela margem bruta, que se beneficiou dos efeitos de mix de produtos, mas foi parcialmente compensada por investimentos e pela inflação. O lucro líquido ainda foi impactado por um alto nível de despesas financeiras, que serão endereçadas na conclusão da venda da Aesop, prevista para ocorrer no terceiro trimestre deste ano.

A conversão de caixa permanece como nosso foco principal, e neste trimestre vimos melhorias ainda maiores no capital de giro operacional, que compensaram, parcialmente, o consumo sazonal de caixa no trimestre. Continuamos a impulsionar melhorias na conversão de caixa, principalmente através de capital de giro e otimização de Capex líquido, dentre outras frentes, e ainda vemos mais oportunidades a serem capturadas nessas frentes, embora possamos encarar volatilidade de um trimestre a outro.

O 2T-23 também foi um marco para nós na medida em que demos início à Onda 2 de integração entre Natura e Avon na América Latina, começando com o Peru e a Colômbia, que já demonstraram resultados iniciais bastante satisfatórios. Em ambos os mercados, vimos uma significativa aceleração da venda cruzada entre as marcas e, mais importante, um crescimento significativo da produtividade no mercado CFT, resultando em maior prosperidade para as nossas consultoras de beleza. Ao entrarmos no segundo semestre, nosso foco se volta para o lançamento da Onda 2 no Brasil. Estamos satisfeitos com os aprendizados iniciais do Peru e da Colômbia, e estamos confiantes de que eles nos ajudarão a entregar resultados sólidos para o nosso maior mercado na região, e a outros que se seguirão.

A agenda ESG permanece no primeiro plano de nossa estratégia, e tenho o prazer de anunciar que Natura &Co obteve aprovação da Science-Based Targets initiative (SBTi) para seu plano ambicioso de reduzir suas emissões absolutas de gases de efeito estufa nos escopos 1, 2 e 3 em 42% até 2030, tendo 2020 como ano-base. Nossa meta está em linha com a trajetória de redução da temperatura global em 1,5°C, conforme exige o Acordo do Clima de Paris.

Nossos resultados melhoraram no primeiro semestre de 2023, mas ainda não estamos satisfeitos com eles. Buscamos cumprir nossa estratégia, e continuar a posicionar Natura &Co no caminho de uma rentabilidade forte e de uma alavancagem baixa, o que nos permitirá buscar crescimento significativo e sustentável no futuro. Fechar a venda da Aesop, implementar a Onda 2 na América Latina, trabalhar mais para simplificar e transformar nossos ativos internacionais, ao mesmo tempo em que entregamos nossa agenda ESG, são passos fundamentais, que nos ajudarão a alcançar nossa ambição".

Desempenho por unidade de negócio

As vendas líquidas de Natura &Co América Latina cresceram 5,8% em moeda constante (CC), e caíram 1,7% em reais. O crescimento em moeda constante foi impulsionado por um crescimento de duplo dígito da Natura (+19,5% em CC e +17,3% em reais). A marca Natura apresentou forte impulso, com crescimento de 14,7% no Brasil, sustentado por um aumento nos preços e por um melhor mix de produtos, bem como pelo aumento da produtividade das consultoras, que foi de 12,5% no trimestre, e pelo excelente desempenho do varejo, marcado principalmente pelas campanhas de Dia das Mães e Dia dos Namorados. Nos países hispânicos, a receita líquida cresceu 30% em moeda constante (+7,7% em reais), impulsionada por Peru e Colômbia, apesar de um ambiente desafiador em vários países. A marca Avon registrou uma queda de 4% em moeda constante na categoria de Beleza. No Brasil, as receitas de Beleza caíram 1,8%, enquanto a categoria de Casa e Estilo (conhecida anteriormente como Moda e Casa) caiu 28,5% no país, em linha com nossa estratégia de otimização de portfólio. Nos mercados hispânicos, a receita líquida da categoria de Beleza da Avon caiu 5,6% em moeda constante (-20,3% em reais, excluindo a Argentina), enquanto Casa e Estilo decresceu 39,9% em meio ao lançamento da Onda 2 da Integração. A margem EBITDA ajustada cresceu sólidos 250 pbs e atingiu 13,3%. A margem se beneficiou de uma forte melhoria na margem bruta, principalmente na Avon Brasil, ainda que a Natura tenha continuado a investir em marketing e inovação.

A receita da Avon Internacional caiu 1,3% em moeda constante (-8,1% em reais). As regiões TMEA e CEE registraram crescimento ano a ano. A categoria de beleza registrou um crescimento de 3%, impulsionado pelas categorias de fragrância e maquiagem. A digitalização está avançando, e o uso de ferramentas digitais atingiu 30,6%. A margem EBITDA ajustada foi de 4,4%, em alta de 110 pbs, impulsionada por uma expansão de 460 pbs na margem bruta, graças ao aumento de preços e ao mix de produtos.

A receita líquida da The Body Shop no segundo trimestre caiu 12,5% em moeda constante (-12% em reais). As vendas combinadas dos principais canais de distribuição (lojas, e-commerce e franquias) mostraram um declínio de meio dígito em moeda constante, enquanto o canal The Body Shop At Home também continuou a declinar de maneira acentuada. A margem EBITDA ajustada apresentou uma melhora de 210 pbs e chegando a 5,4% graças a outro trimestre de crescimento na margem bruta, em alta de 30 pbs, para 77,8%, combinada a um rígido controle de custos. A The Body Shop segue focada na redução de custos estruturais enquanto trabalha para melhorar margem e geração de caixa.

A Aesop foi classificada como operação descontinuada enquanto aguardamos o fechamento da venda para a L'Oréal. Dessa forma, os números do 2T excluem seu desempenho operacional e os números comparáveis de 2022 foram atualizados, mas o lucro em ambos os períodos também inclui as atividades descontinuadas

Sobre Natura &Co

Natura &Co é um grupo global guiado por propósito, multicanal e multimarca, que inclui Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Natura &Co registrou receita líquida de R$ 36,3 bilhões em 2022. As quatro companhias que formam o grupo estão comprometidas com a geração de impacto econômico, social e ambiental positivo. Há 137 anos, a Avon tem apoiado o público feminino: oferecendo produtos de beleza inovadores e de qualidade, que são vendidos principalmente para mulheres, por mulheres. Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira do segmento de cosméticos e higiene pessoal, líder em venda direta. Criada por Anita Roddick em 1976 em Brighton, na Inglaterra, The Body Shop é uma marca global de beleza que busca fazer diferença positiva no mundo. A marca australiana de beleza Aesop foi fundada em 1987 e é conhecida por criar produtos para a pele, cabelo e corpo com atenção meticulosa aos detalhes.

