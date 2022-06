Natura &Co reorganiza as funções de seu grupo

Roberto Marques deixa o posto e se aposentará no fim do ano; Fábio Barbosa assume como principal executivo para trabalhar uma nova estrutura para o grupo

SÃO PAULO , 15 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Após um período de aquisições transformadoras, a complexa integração de seus negócios e processos e a criação de uma visão comum de sustentabilidade, é hora de evoluir. Natura &Co anuncia hoje uma reorganização do grupo alinhada à sua direção estratégica para aumentar a responsabilidade de suas empresas e marcas únicas – Natura, Avon, The Body Shop e Aesop –, ao fazer a transição para uma estrutura mais simples da holding. Para isso, o conselheiro Fabio Barbosa, presidente do Comitê de Pessoas, liderará o grupo Natura &Co, assim como uma frente de trabalho para definir nos próximos meses uma nova estrutura corporativa.

Roberto Marques, atual CEO do grupo e presidente-executivo do Conselho, deixa essas funções. Ele permanecerá como conselheiro, para auxiliar com o processo de transição, e planeja se aposentar no fim do ano. Outras funções importantes no grupo, como líder de Crescimento Sustentável e líder de Transformação, deixarão de existir ou serão reavaliadas na nova estrutura.

"Após seis anos intensos e recompensadores, serei para sempre grato a toda a rede de colaboradores, consultoras, representantes e parceiros pela oportunidade de contribuir na transformação de Natura &Co em um reconhecido grupo global de marcas orientadas por propósito. A reorganização do grupo e de sua estrutura de governança está a direção correta, e estou comprometido em ajudar Fábio e o Conselho nos próximos meses. Também estou animado com meus projetos pessoais e a oportunidade de passar mais tempo com minha família em breve", disse Roberto.

"Sempre fui um admirador da Natura, de sua liderança em sustentabilidade e do negócio de sucesso que se tornou. Juntei-me ao Conselho cinco anos atrás, e tem sido uma grande oportunidade contribuir com seu desenvolvimento. Hoje estamos anunciando outro marco importante ao trazer nova energia às quatro unidades de negócio. Elas serão apoiadas por uma nova e leve estrutura corporativa, que será implementada nos próximos meses", disse Fábio Barbosa.

O executivo, que conduz o Comitê de Pessoas de Natura &Co, é um reconhecido líder da sustentabilidade. Fábio Barbosa possui uma ampla experiência em gestão, tendo sido CEO do Grupo Abril, de 2011 a 2015, e CEO do Santander Brasil, de 2008 a 2011. Antes disso, foi presidente da Febraban, de 2007 a 2011, e presidente do Banco Real/ABN Amro, de 1996 a 2008.

Guilherme Leal comentou: "Em nome dos Fundadores da Natura e do Conselho, digo que estamos muito felizes com a chegada desse novo ciclo de Natura &Co. Apesar dos tempos desafiadores que o mundo está vivendo, acreditamos na força de nosso propósito, e apoiamos a reestruturação do grupo, com maior autonomia e responsabilidade para cada um de nossos negócios. Isso levará a uma melhor entrega de nossa estratégia. Também gostaríamos de agradecer as pessoas que ajudaram a construir o grupo Natura &Co e ao Roberto. Ele liderou com enorme paixão e comprometimento uma grande transformação de nossa organização, ampliando nossa mensagem de criação de negócios e marcas com impacto positivo. Seguimos comprometidos mais do que nunca nesse caminho. Finalmente, dou nossas boas-vindas ao Fábio ao assumir essa importante função."

Sobre Natura &Co

Natura &Co é um grupo global guiado por propósito, composto por quatro marcas icônicas: Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Operando em mais de 100 países, com mais de 3.700 lojas, 35.000 colaboradores e mais de 7,6 milhões de representantes e consultoras, acreditamos em desafiar o status quo para promover impacto econômico, social e ambiental positivos, por meio de cooperação, cocriação e colaboração. Natura &Co registrou receita líquida de R$ 40,2 bilhões em 2021, e temos orgulho em ser a maior Empresa B do mundo. Há 135 anos, a Avon tem apoiado o público feminino, oferecendo produtos de beleza inovadores e de qualidade, que são vendidos principalmente para mulheres, por mulheres. Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira do segmento de cosméticos e higiene pessoal, líder em venda direta, reconhecida por seu modelo de negócios sustentável, que ajuda a manter a Floresta Amazônica em pé. Criada por Anita Roddick em 1976 em Brighton, na Inglaterra, The Body Shop é uma marca global de beleza que busca fazer diferença positiva no mundo. A marca australiana de beleza Aesop foi fundada em 1987 com o desafio de criar produtos superlativos para a pele, o cabelo e o corpo. Conheça mais no site https://www.naturaeco.com/

FONTE Natura &Co

SOURCE Natura &Co