NATURA E SYNERGIA DISCUTEM OS LEGADOS FEMININOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MELHOR

Andrea Alvares e Maria Albuquerque, executivas das empresas, falam sobre os desafios e conquistas da mulher no momento histórico atual

Encontro on-line será aberto para participação da audiência

SÃO PAULO, 24 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Incentivo à equidade e ao empreendedorismo feminino serão o tema de uma conversa entre Maria Albuquerque, fundadora e CEO da Synergia Socioambiental, e Andrea Alvares, vice-presidente de marca, inovação, internacionalização e sustentabilidade da Natura.

As executivas conversarão no dia 25/3, às 16h30 e o encontro pode ser acompanhado pelo canal da consultoria no YouTube.