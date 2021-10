Natures Crops présente ses huiles cosmétiques Natralipid au NYSCC

WINSTON-SALEM, N.C., 21 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Natures Crops International, producteur verticalement intégré d'huiles de spécialité pour les produits de nutraceutique, d'alimentation et de soins personnels, présentera sa plateforme Natralipid™ d'huiles spécialisées pour soins personnels au salon NYSCC Supplier's Day les 10 et 11 novembre au Javits Center de la ville de New York. Répondant à la demande généralisée des consommateurs pour des ingrédients naturels et propres dans les cosmétiques et les soins de la peau, les huiles Natralipid sont des huiles 100 % végétales extraites par pression qui offrent une fonctionnalité, une traçabilité et une pureté supérieures. La gamme Natralipid est composée d'huiles de graines d'Abyssinie, Ahiflower® et de limnanthe.

Les huiles Natralipid sont cultivées par régénération, toujours traçables du sol à l'huile, et traitées de manière durable dans une chaîne d'approvisionnement de qualité et d'atténuation des risques. Chaque huile Natralipid est soigneusement développée afin d'atteindre des performances supérieures dans son utilisation dans les domaines de la cosmétique et des soins personnels. L'huile Natralipid d'Abyssinie est l'huile végétale la plus riche pour apporter l'aspect lisse, éclatant, fort et soyeux des cheveux. La teneur élevée en oméga-3 SDA et oméga-6 GLA de l'huile Natralipid Ahiflower est idéale pour les utilisations topiques anti-âge. L'huile Natralipid de limnanthe offre une stabilité, une émollience, une hydratation et une réparation de la barrière transdermique supérieures.

Plus que de simples huiles végétales inertes, ces huiles de graines de haute qualité ont été spécialement sélectionnées parmi des variétés d'élite et rigoureusement testées pour leur composition unique en acides gras et leur excellente fonctionnalité dans des utilisations topiques. Toutes les huiles Natralipid répondent aux exigences strictes Crop Assured 365® de Natures Crops en matière d'identité, de pureté et de traçabilité.

« Le lancement des huiles Natralipid lors du NYSCC représente notre engagement à répondre à la demande croissante des consommateurs et des formulateurs pour des produits de beauté et de soins personnels 100 % naturels, non synthétiques, à l'image propre qui fonctionnent aussi bien que leurs analogues synthétiques, a déclaré Greg Cumberford, VP Science and Regulatory chez Natures Crops. Nous gérons soigneusement la chaîne d'approvisionnement complète des huiles Natralipid et nous nous assurons que nos huiles sont traitées de manière durable, jamais extraites par solvant, et toujours raffinées physiquement à partir de graines oléagineuses de qualité issues de sources cultivées de manière régénérative. »

En tant que fournisseur verticalement intégré, la chaîne d'approvisionnement en huile de spécialité de Natures Crops est solide et limite complètement les variations en approvisionnement ou en qualité. Toutes les graines oléagineuses Natralipid sont cultivées exclusivement sous contrat avec Natures Crops. « De la terre à l'huile naturellement » : la plateforme Natralipid est gérée de manière à garantir une traçabilité complète, un approvisionnement et une sécurité évolutifs, ainsi que des prix constants.

Les huiles Natralipid seront exposées au stand 557 du NYSCC. Pour en savoir plus, consultez https://nysuppliers21.mapyourshow.com et recherchez Natralipid. Visitez aussi le site Web de Natures Crops : www.naturescrops.com. Pour obtenir plus d'informations, contactez : [email protected].

