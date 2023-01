Natus Medical Incorporated annonce la clôture de l'acquisition de Micromed Holding SAS

La nouvelle organisation fusionnée réunit des solutions innovantes de neurodiagnostic et de neuromonitoring et des équipes expérimentées pour offrir un plus large portefeuille de produits, de services et d'assistance aux clients du monde entier.

MIDDLETON, Wisconsin, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Natus Medical Incorporated (la « Société » ou « Natus »), un fournisseur de premier plan de solutions de dispositifs médicaux axées sur le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles du système nerveux central et du système sensoriel, a annoncé aujourd'hui la clôture de son acquisition de Micromed Holding SAS (« Micromed »), un fournisseur mondial de solutions de neurophysiologie. Les produits de Micromed seront ajoutés au portefeuille de Natus Neuro et développés parallèlement aux technologies de Natus.

« Nous sommes ravis de conclure cette acquisition et d'aller de l'avant en combinant les équipes et les portefeuilles de produits de Natus et Micromed », a déclaré Austin Noll, président de Natus et dirigeant de Natus Neuro. « Ensemble, nous serons en mesure de fournir à nos clients en neurosciences une offre plus complète de produits, ainsi qu'un service et une assistance mondiaux inégalés grâce à l'étendue et à la profondeur accrues de nos ressources combinées. »

L'héritage de Natus, qui compte plus de 85 ans de leadership dans le domaine du neurodiagnostic, se développera grâce à l'ajout de la gamme complète de solutions Micromed pour constituer un portefeuille de produits encore plus solide dans le domaine de l'électroencéphalographie (EEG), de la polysomnographie (PSG), de l'électromyographie (EMG) et de la surveillance des unités de soins intensifs (USI). Ensemble, les produits et l'expérience organisationnelle apporteront une valeur ajoutée aux clients du monde entier, tout en fournissant une plateforme solide pour le développement de nouveaux produits.

« L'équipe de Micromed est enthousiaste à l'idée d'apporter notre passion, notre expérience, nos produits et notre leadership européen à Natus », a déclaré Cristiano Rizzo, directeur général de Micromed. « Alors que nous nous développons à travers la vaste structure de Natus, nous continuerons à cultiver les relations avec les clients et les principaux leaders d'opinion que nous avons établies chez Micromed au fil des ans. »

Cette acquisition est la première de Natus depuis son retrait de la cote du NASDAQ en juillet 2022 et reflète son engagement à investir dans la croissance. « L'acquisition de Micromed est la première transaction de notre feuille de route d'acquisition visant à construire des entreprises leaders à la fois en Neuro et en Sensory sous l'égide de Natus », a déclaré Thomas J. Sullivan, directeur général de Natus. « C'est une étape importante pour Natus, nos clients et leurs patients. »

À propos de Natus - www.natus.com - Natus propose des solutions innovantes et fiables pour dépister, diagnostiquer et traiter les troubles affectant le cerveau, les voies neuronales et les huit systèmes nerveux sensoriels afin de faire progresser la norme de soins et d'améliorer les résultats et la qualité de vie des patients. La Société propose du matériel, des logiciels et des algorithmes avancés, ainsi que des consommables qui fournissent des stimuli, acquièrent et surveillent les signaux physiologiques, et capturent la réponse du corps. Avec des ventes dans plus de 100 pays, Natus est un leader dans le domaine du neurodiagnostic, de l'imagerie rétinienne pédiatrique et du dépistage de l'audition chez les nourrissons, ainsi qu'une société leader dans l'évaluation de l'audition, l'adaptation des appareils auditifs, l'équilibre et la surveillance de la pression intracrânienne. Le portefeuille de produits Natus représente un héritage d'innovation et de leadership. Les marques Natus établissent la norme en matière de soins aux patients depuis plus de 85 ans. Nos produits ont la confiance des professionnels de la santé dans les centres médicaux universitaires, les hôpitaux, les cabinets privés, les cliniques et les laboratoires de recherche du monde entier. Natus répond aux besoins évolutifs de ses clients par une expertise clinique, une formation continue et un service technique exceptionnel.

À propos de Micromed – Fondée en 1982, Micromed est une société de dispositifs médicaux qui fournit des solutions en neurophysiologie à plus de 78 pays dans le monde. En partenariat avec des hôpitaux, des laboratoires du sommeil et des centres de recherche à l'échelle mondiale, Micromed fabrique et commercialise du matériel et des logiciels de neurodiagnostic de haute qualité, rentables et cliniquement pertinents pour les neurologues, les cliniciens et les chercheurs qui les utilisent sur des patients adultes et pédiatriques. La gamme de produits Micromed s'étend de l'EEG de routine, ambulatoire et vidéo à l'électrocorticographie (ECoG), la stéréoélectroencéphalographie (SEEG), la PSG, les potentiels évoqués (EP), l'EMG et les solutions de surveillance multimodale des soins intensifs pour la clinique et la recherche.

