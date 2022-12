Natus Medical Incorporated va acquérir Micromed Holding SAS

Une combinaison passionnante de solutions de produits créera un portefeuille de premier plan en matière de neurodiagnostic et de neuromonitoring, soutenu par un ensemble d'experts compétents et passionnés.

MIDDLETON, Wisconsin, 3 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Natus Medical Incorporated (la « Société » ou « Natus »), un fournisseur de premier plan de solutions de dispositifs médicaux axées sur le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles du système nerveux central et du système sensoriel, a conclu un accord définitif pour acquérir Micromed Holding SAS (« Micromed Group » ou « Micromed »), un fournisseur mondial de solutions de neurophysiologie La transaction devrait être finalisée début 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

L'acquisition de Micromed sera la première transaction de Natus depuis son acquisition par le groupe ArchiMed (« ARCHIMED ») en juillet de cette année. « Nous sommes heureux de réaliser ce premier investissement axé sur la croissance en tant que société du portefeuille d'ARCHIMED », a déclaré Thomas J. Sullivan, président-directeur général de Natus. « L'étendue et la profondeur de l'expertise clinique de Natus et de Micromed nous permettront d'apporter des innovations passionnantes à nos clients en neurosciences et à leurs patients dans le monde entier. »

Ensemble, Natus et Micromed fourniront aux clients un portefeuille de solutions de neurodiagnostic et de neuromonitoring de premier ordre. L'héritage de Natus, qui compte plus de 85 ans de leadership en matière de neurodiagnostic, y compris des marques telles que NeuroWorks®/SleepWorks™, Natus Quantum®, Grass ®, Nicolet®, Xltek®, Embla®, Dantec™ TECA® et d'autres, sera combiné à la gamme complète de solutions Micromed, notamment BRAIN QUICK®/MYOQUICK®, NEUROWERK®, SleepRT® et MOBERG. Les produits permettront également de créer une plateforme solide pour le développement de nouveaux produits dans les domaines de l'électroencéphalographie (EEG), de la polysomnographie (PSG), de l'électromyographie (EMG) et de la surveillance des unités de soins intensifs (USI) grâce à l'intégration des meilleurs aspects des deux portefeuilles de produits, y compris la rétrocompatibilité.

« L'union des forces des équipes de Natus et de Micromed, avec leurs connaissances collectives et leur passion pour le neurodiagnostic et les soins neurologiques, permettra de proposer une offre de produits plus complète et une structure de service et d'assistance mondiale inégalée, au bénéfice de nos clients », a déclaré Austin Noll, président de Natus et responsable de Natus Neuro. M. Noll a ajouté que « la direction de notre nouvelle équipe Natus Neuro travaillera en étroite collaboration avec la direction de Micromed pour tirer parti de la dynamique de Micromed sur le marché européen de l'épilepsie et de la présence émergente de Moberg dans les soins intensifs. »

À propos de Natus - www.natus.com - Natus propose des solutions innovantes et fiables pour dépister, diagnostiquer et traiter les troubles affectant le cerveau, les voies neuronales et les huit systèmes nerveux sensoriels afin de faire progresser la norme de soins et d'améliorer les résultats et la qualité de vie des patients. La Société propose du matériel, des logiciels et des algorithmes avancés, ainsi que des consommables qui fournissent des stimuli, acquièrent et surveillent les signaux physiologiques, et capturent la réponse du corps. Avec des ventes dans plus de 100 pays, Natus est un leader dans le domaine du neurodiagnostic, de l'imagerie rétinienne pédiatrique et du dépistage de l'audition chez les nourrissons, ainsi qu'une société leader dans l'évaluation de l'audition, l'adaptation des appareils auditifs, l'équilibre et la surveillance de la pression intracrânienne. Le portefeuille de produits Natus représente un héritage d'innovation et de leadership. Les marques Natus établissent la norme en matière de soins aux patients depuis plus de 85 ans. Nos produits ont la confiance des professionnels de la santé dans les centres médicaux universitaires, les hôpitaux, les cabinets privés, les cliniques et les laboratoires de recherche du monde entier. Natus répond aux besoins évolutifs de ses clients par une expertise clinique, une formation continue et un service technique exceptionnel.

À propos de Micromed – Fondée en 1982, Micromed est une société de dispositifs médicaux qui fournit des solutions en neurophysiologie à plus de 78 pays dans le monde. En partenariat avec des hôpitaux, des laboratoires du sommeil et des centres de recherche à l'échelle mondiale, Micromed fabrique et commercialise du matériel et des logiciels de neurodiagnostic de haute qualité, rentables et cliniquement pertinents pour les neurologues, les cliniciens et les chercheurs qui les utilisent sur des patients adultes et pédiatriques. La gamme de produits Micromed s'étend de l'EEG de routine, ambulatoire et vidéo à l'électrocorticographie (ECoG), la stéréoélectroencéphalographie (SEEG), la PSG, les potentiels évoqués (EP), l'EMG et les solutions de surveillance multimodale des soins intensifs pour la clinique et la recherche.

À propos d'ARCHIMED - www.archimed.group - Avec des bureaux aux États-Unis et en Europe, ARCHIMED est une société d'investissement de premier plan qui se concentre exclusivement sur les industries de la santé. Sa combinaison d'expertise opérationnelle, médicale, scientifique et financière permet à ARCHIMED de servir de partenaire stratégique et financier aux entreprises de santé nord-américaines et européennes. Ses domaines d'intervention prioritaires sont les produits et services biopharmaceutiques, les outils des sciences de la vie, les dispositifs et les technologies médicaux, les diagnostics in vitro, les technologies de l'information dans le domaine de la santé et la santé grand public. ARCHIMED aide ses partenaires à internationaliser, acquérir, innover et développer leurs produits et services. Au cours des vingt dernières années, l'équipe de direction d'ARCHIMED a géré et investi directement dans plus de quatre-vingts entreprises de santé de petite à grande taille dans le monde, représentant plus de 50 milliards d'euros de valeur combinée. ARCHIMED gère 6 milliards d'euros à travers ses différents fonds. Depuis sa création, ARCHIMED est un investisseur d'Impact engagé, à la fois directement et par le biais de sa Fondation EURÊKA.

Contacts :

Natus Medical Incorporated

[email protected]

ARCHIMED

France : Stéphanie du Ché, [email protected] , +33 (0)6 16 36 11 08 ;

International : David Lanchner, [email protected] , +33 (0)6 33 43 50 76

SOURCE Natus Medical Incorporated