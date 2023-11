NAVE lança notebooks de alta performance com a 13ª geração de processadores da Intel

Empresa apresenta as novas configurações dos notebooks Lunar, Estelar e SuperNova destinados ao público gamer

SÃO PAULO, 22 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A NAVE, divisão de Gaming da Daten, anuncia novidades para o público gamer brasileiro, com o lançamento da linha de notebooks de alta performance, com os modelos NAVE Lunar, NAVE Estelar e NAVE SuperNova , que passam a contar com a 13ª geração dos processadores da Intel com altíssimo poder de processamento. A novidade fornece muito mais desempenho gráfico e velocidade para jogos mais fluídos e dinâmicos, transformando a experiência do gamer.

Para Yuri Daglian, Engenheiro de Aplicações na Intel Brasil, a comunidade gamer é um dos principais focos da empresa. "É uma grande alegria poder estar mais uma vez com a NAVE. Sempre buscamos entregar aos gamers o que há de mais moderno e, com isso, proporcionar a melhor experiência de jogos do mercado. Os processadores Intel Core de 13ª geração foram projetados para proporcionar uma experiência inigualável e tecnologias de classe mundial para gamers e criadores, em um formato com mais desempenho e com maior eficiência energética."

Além de contar com o que há de mais moderno em processadores, as máquinas também possuem outros diferenciais marcantes, como ampla memória, de 16GB a 64GB, para que gamers possam executar vários aplicativos e jogos simultaneamente sem perda de desempenho, além de potentes SSDs, de 512GB a 1TB de geração 4, para garantir que os jogos sejam carregados rapidamente e que o sistema operacional Windows 11 ou Linux funcione de maneira eficiente.

"A NAVE está sempre na vanguarda da tecnologia e as novidades que estamos apresentando agora possuem uma configuração incomparável, impulsionada por inovações de ponta que garantem uma experiência de jogo sem precedentes", afirma Ivam Bastos Jr, Gerente da NAVE. Segundo o executivo, cada detalhe das máquinas da NAVE é projetado para atender às demandas mais exigentes dos jogadores. "Buscamos proporcionar mais desempenho e gráficos de altíssima qualidade para jogos verdadeiramente imersivos. Estamos muito orgulhosos de inovar mais uma vez, trazendo a 13ª geração de processadores Intel para nossas máquinas".

Com estrutura robusta e design elegante e único, os notebooks NAVE Lunar, Estelar e SuperNova ainda vêm equipados com incríveis placas gráficas NVIDIA RTX, que oferecem um poder gráfico incomparável. A placas RTX 4050 e 4060, utilizadas nas máquinas, proporcionam uma experiência visual de alta qualidade, com detalhes nítidos e taxas de quadros suaves. Com 6GB a 8GB de VRAM, essas GPUs são ideais para jogos intensivos. A telas dos notebooks são uma atração à parte, com resoluções que chegam a 4k e 165hz de atualização. Com isso, os jogos recebem cores espetaculares e grande nitidez.

A NAVE também está se preparando para oferecer aos seus clientes a maior Black Friday de sua história, prometendo descontos impressionantes em uma ampla gama de computadores. Com ofertas que chegam a R$ 5 mil de desconto, a empresa busca proporcionar aos consumidores uma oportunidade única de adquirir suas inovações de ponta, inclusive as recém-lançadas.

Confira mais detalhes sobre a nova configuração de notebooks da NAVE:

Notebook Gamer NAVE SuperNova: com Processador Intel Core i9-13900Hx (13ª Geração), vem equipado com Placa Gráfica NVIDIA RTX 4060 com 8GB de VRAM, WQXGA de 165Hz, além de 32GB de memória, SSD de 1TB e Sistema Windows 11.

Notebook Gamer NAVE Lunar : com Processador Intel Core i5-13500H (13ª Geração), possui Placa Gráfica NVIDIA RTX 4050 com 6GB de VRAM, WUXGA de 165Hz, além de memória com 16GB, potente SSD de 512GB e Sistema Windows 11.

Notebook Gamer NAVE Estelar: com Processador Intel Core i7-13700Hx (13ª Geração), o modelo possui Placa Gráfica NVIDIA RTX 4060 com 8GB de VRAM, WQXGA de 165Hz, além de grande memória com 16GB e SSD de 512GB com Sistema Windows 11.

Notebook Gamer NAVE Estelar: com Processador Intel Core i7-13700H (13ª Geração), o modelo possui Placa Gráfica NVIDIA RTX 4050 com 6GB de VRAM, Resolução de 1920x1200 (WUXGA) de 165Hz, além de grande memória com 16GB e SSD de 512GB com Sistema Windows 11.

"As novidades que estamos trazendo reforçam nosso compromisso com a constante evolução de nossas máquinas. Estamos empenhados em nos manter à frente das inovações tecnológicas para continuar aprimorando nossos produtos para garantir que os gamers tenham sempre à disposição o que há de mais inovador para jogar", Afirma Ivam Bastos Jr.

Para ter mais informações e adquirir os produtos da linha NAVE, acesse www.navegamer.com.br

Sobre a NAVE

A NAVE é a divisão de PCs e notebooks de alto desempenho e Gamer da Daten Tecnologia. Criada em 2001, a Daten é uma das companhias líderes na produção nacional de PCs e notebooks. A empresa é referência no mercado de equipamentos de informática e tem forte presença nos segmentos de governo e corporativo. Possui sólidas parcerias com líderes mundiais, como Microsoft, Intel, AMD, AOC e LG, e se destaca pela presença nacional com ampla rede de suporte e assistências técnicas. Seu centro de tecnologia fica em Ilhéus (BA) e possui escritórios comerciais em São Paulo, Salvador e Recife. Para mais informações, acesse www.daten.com.br.

Sobre a Intel

A Intel (Nasdaq: INTC) é líder da indústria e cria tecnologias que mudam o mundo, possibilitando o progresso global e tornando a vida mais rica. Inspirados pela Lei de Moore, trabalhamos continuamente no aprimoramento do design e da fabricação de nossos semicondutores para ajudar os clientes a enfrentarem seus maiores desafios. Ao incorporar inteligência na nuvem, rede, borda e todo tipo de dispositivo de computação, liberamos o potencial dos dados para transformar os negócios e a sociedade para melhor. Para saber mais sobre as inovações da Intel, acesse newsroom.intel.com.br e intel.com.br.

