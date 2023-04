NAVE lança primeiro PC Gamer do mercado brasileiro com a placa de vídeo Intel Arc durante Intel Extreme Masters 2023

Nave lançará versão atualizada do desktop Cósmico IA40 com a inovadora placa de vídeo

SÃO PAULO, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A NAVE anuncia lançamento de nova versão do desktop Cósmico IA40 durante participação, junto com a Intel, nas finais da etapa brasileira do Intel Extreme Master, o IEM Rio Major Championship, que acontece esta semana, no Rio de Janeiro. A nova configuração do Desktop Cósmico IA40 torna a máquina a primeira do mercado brasileiro equipada com a nova geração de placa de vídeo Intel Arc A770 8GB. A novidade fornece muito mais desempenho gráfico, velocidade e ray tracing para imagens 3D com melhor sombra e reflexos, transformando a experiência do gamer.

Ainda, a nova versão do desktop Cósmico IA40 está equipada com recursos que tornam os jogos mais fluídos e dinâmicos, como o processador Intel Core I9 13900KS de 13ª geração, com altíssimo poder de processamento; placa mãe Asrock Z790; 64 GB (4x16GB) de memória DDR5 de 4800 MHz; além de SSD de 1 TB M.2, que permite a inicialização muito mais rápida. O controle de temperatura é feito com sistema de refrigeração DT Water Cooler Gaming, garantindo o desempenho mesmo quando o processamento é elevado ao extremo nos jogos. O Cósmico IA40 ainda é equipado com gabinete NAVE GPE 1903 com frente e lateral de vidro, em um design arrojado.

"Estamos muito felizes com nossa participação no Intel Extreme Masters e com o pioneirismo de usar pela primeira vez no Brasil a última tecnologia em placa de vídeo Intel Arc. Nossa parceria mostra como estamos sempre em busca de soluções que otimizem e promovam uma experiência única aos jogadores, profissionais ou não, e o desenvolvimento dos e-sports no País. No evento, os visitantes poderão conhecer a máquina e experimentar toda sua inovação", comenta Ivam Bastos Jr, Gerente da NAVE.

A NAVE ainda leva o Notebook Estelar equipado com o processador Intel Core i7-12700H, placa de vídeo NVIDIA RTX 3060, 16 GB (2x8GB) de memória DDR5 de 4800 MHz e SSD de 256 GB NVMe. As máquinas de última geração da NAVE poderão ser vistas e testadas pelos visitantes no stand da Intel.

"Nossa participação no Intel Extreme Masters com nossas inovadoras máquinas mostra nosso comprometimento em atender o gamer brasileiro, que possui demandas bastante específicas e diferentes de outros países. Estamos em busca de levar maior desempenho e custo-benefício, com as melhores tecnologias embarcadas em nossos equipamentos, promovendo alta performance e conforto para quem joga", afirma Flávio Costa, sócio-diretor da NAVE.

Para Carlos Buarque, diretor de Marketing da Intel, a nova placa de vídeo muda a forma como os gamers interagem com o jogo, pois permite um desempenho gráfico mais evoluído, mais velocidade, além de contarem com ray tracing. "Nossa parceria com a NAVE é muito importante para levarmos sempre as melhores tecnologias para o mercado, de forma pioneira. Seguimos juntos promovendo a inovação do setor", afirma.

A expectativa do IEM Rio Major Championship 2023 é de receber mais de 20 mil visitantes em cada um dos três dias de competição. Ao todo, os 16 times de elite do mundo disputarão o título do Major e um prêmio de mais de 250 mil dólares. Tour global de jogos profissionais mais antigo do mundo, o IEM é realizado pela ESL desde 2006 e apresenta os melhores jogadores do mundo em Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II e outros títulos de e-sports.

Serviço — Intel Extreme Master - IEM Rio Major Championship 2023

Quando: de 17 a 23 de abril

Onde: Jeunesse Arena – Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Horário: a partir das 11h

Sobre a NAVE

Criada em 2001, a DATEN é uma das companhias líderes na produção nacional de PCs e notebooks. A empresa é referência no mercado de equipamentos de informática e tem forte presença nos segmentos de governo e corporativo. Possui sólidas parcerias com líderes mundiais, como Microsoft, Intel, AMD, AOC e LG, e se destaca pela presença nacional com ampla rede de suporte e assistências técnicas. Seu centro de tecnologia fica em Ilhéus (BA) e possui escritórios comerciais em São Paulo, Salvador e Recife. Visite: www.daten.com.br .

FONTE NAVE

SOURCE NAVE