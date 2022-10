NAVE marca presença na Brasil Game Show com espaço para visitantes experimentarem as máquinas jogando games do momento

Marca brasileira participa da BGS com exposição de seus principais notebooks e PCs Gamers, com espaço especial para os visitantes testarem os equipamentos com os principais jogos do momento

SÃO PAULO, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A NAVE anuncia sua participação na Brasil Game Show (BGS), considerada a maior feira de jogos eletrônicos da América Latina e que, neste ano, acontecerá entre os dias 6 e 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Durante o evento, a fabricante levará seus principais notebooks e PCs Gamers para a ação, em um espaço especial para os visitantes testarem os equipamentos com os principais jogos do momento.

Com um estande próprio, a NAVE oferecerá um ambiente focado na experiência dos jogadores: serão cinco computadores gamers de última geração para os participantes da feira jogarem e conferirem as principais inovações da marca. Os modelos são equipados com os processadores da Intel e placas gráficas da NVIDIA para suportar os mais recentes jogos.

"A participação da NAVE na BGS, principal evento para o público gamer no País e que está retornando para uma edição presencial é superimportante para nós, pois essa é, de fato, uma oportunidade de estarmos juntos da comunidade de jogadores e desenvolvedores, ouvindo o que as pessoas querem e mostrando o que estamos oferecendo", comenta Flávio Costa, Sócio-Diretor da NAVE. "Planejamos um espaço divertido para impactar os visitantes e oferecer a todos a possibilidade de experimentar nossos equipamentos", diz Costa. Além disso, a empresa prepara ações especiais para a feira, com direito a distribuição de brindes especiais, sessões com pipoca e, ainda, a distribuição de Cup Noodles durante o horário de almoço. O estande contará ainda com uma máquina de soco para os amigos e colegas se desafiarem e uma decoração hipermoderna, simulando o interior de um PC Gamer gigante para os gamers tirarem foto dentro de uma NAVE.

Roger Melo, da divisão Gaming da NAVE, destaca que essa é uma oportunidade de mostrar que os games podem fazer parte da vida de todos. "A inovação para quem gosta de games não é acessível apenas para profissionais. É possível entrar nesse mundo e se divertir. Esse é nosso objetivo: levar tecnologia para atender o brasileiro gamer de todas as regiões e estilos", comenta. Vale destacar que, segundo a pesquisa Game Brasil (PGB), quase 75% brasileiros jogam regularmente e consideram os games como sua principal fonte de entretenimento - 46,8% jogam on-line diariamente e 57,6% consomem conteúdos com dicas.

Em sua 13ª edição, a Brasil Game Show espera receber mais de 40 mil visitantes durante os sete dias de programação. Ao todo, a feira contará com aproximadamente 3 mil influencers e 400 expositores em uma programação que tem como foco apresentar as novidades do setor, lançamentos das franquias queridas pelos jogadores, novos títulos, equipamentos e dicas. Além disso, o encontro este ano também terá espaço para atrações musicais, com destaque para o início da Tour Mundial da Sonic Symphony. A BGS ainda contará com Jam de desenvolvedores, competições de eSports, concurso de cosplay e área exclusiva para networking.

Serviço — Brasil Game Show (BGS) 2022

Quando: de 6 a 12 de outubro (o primeiro dia é exclusivo para portadores de Passaporte Premium e Passaporte Box, além de imprensa e empresas)

Onde: Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo (SP)

Horário: das 13h às 21h

Sobre a NAVE

A NAVE é a divisão de PC Gamer da DATEN da Tecnologia. Criada em 2001, a DATEN é uma das companhias líderes na produção nacional de PCs e notebooks. A empresa é referência no mercado de equipamentos de informática e tem forte presença nos segmentos de governo e corporativo. Possui sólidas parcerias com líderes mundiais, como AMD, Intel, Microsoft, NVIDIA, LG e SteelSeries, e se destaca pela presença nacional com ampla rede de suporte e assistências técnicas. Seu centro de tecnologia fica em Ilhéus (BA) e possui escritórios comerciais em São Paulo, Salvador e Recife.

