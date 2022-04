NAVEE célèbre son premier anniversaire

Le scooter électrique NAVEE N65 offre un haut niveau de performances et permet aux utilisateurs de voyager de manière plus sûre et plus intelligente. Il a fait une percée dans la distance de conduite, atteignant une autonomie maximale de 65 km grâce à une grande batterie et une technologie de récupération d'énergie. Les utilisateurs n'auront pas besoin de se donner la peine de charger leur scooter chaque jour. L'innovation a été faite au niveau du système de pliage pour offrir un style de rangement plus facile, ce qui leur permet de faire pivoter le guidon et de l'aligner soigneusement à la tige pliante. Un autre point fort est son moteur puissant de 500 W qui supporte une vitesse maximale de 25 km/h et une montée allant jusqu'à 25 % alors que la plupart des concurrents ne parviennent pas à fournir de telles performances. Le système de freinage du NAVEE N65 est plus sûr et plus avancé que le frein à disque traditionnel. Il se compose d'un E-ABS avant et d'un frein à disque arrière qui peut arrêter le scooter rapidement et en toute sécurité. En outre, il dispose de pneus de 10 pouces qui peuvent facilement traverser les obstacles et rouler en douceur même sur les routes cahoteuses, permettant une conduite confortable. Conçu avec le confort et la fonctionnalité à l'esprit, le NAVEE N65 comprend un marchepied de 17 cm de large avec un tapis en silicone antidérapant sur lequel les utilisateurs peuvent se tenir confortablement, ainsi qu'un tableau de bord LED intelligent qui peut être contrôlé avec une application. En outre, il ne nécessite aucune installation, ce qui garantit une expérience sans effort à l'utilisateur final.