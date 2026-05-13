NAVEE GOLF présente l'écosystème Smart Golf au Alwoodley Golf Club, introduisant une nouvelle ère de jeu intelligent.

LEEDS, Angleterre, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE GOLF a officiellement lancé sa gamme de produits et sa vision de l'écosystème au prestigieux Alwoodley Golf Club, marquant ainsi une étape importante dans l'évolution du golf grâce à la technologie intelligente et à l'innovation connectée.

Situé sur l'un des terrains de golf les plus historiques du Royaume-Uni, l'événement a rassemblé des partenaires du secteur, les médias et des passionnés de golf qui ont pu découvrir la vision de NAVEE GOLF pour l'avenir du golf.

NAVEE GOLF

Un nouveau chapitre dans l'évolution du golf

Le golf a toujours été un sport ancré dans l'héritage, mais de plus en plus façonné par l'innovation. Lors de l'événement de lancement de NAVEE GOLF, l'entreprise a présenté sa vision d'une nouvelle ère, définie par des systèmes intelligents, une connectivité sans faille et des expériences pilotées par l'IA.

« NAVEE GOLF s'engage à simplifier le jeu, et à le rendre plus intelligent et plus agréable », a déclaré M. Wentao Shi, directeur de NAVEE GOLF. « Nous ne nous concentrons pas seulement sur l'innovation, mais aussi sur la mise au point de technologies qui améliorent réellement la façon dont les gens vivent le jeu ».

Du produit à l'écosystème : Redéfinir l'expérience du golf

Au cœur du lancement se trouvait l'ambition de NAVEE GOLF d'aller au-delà des appareils individuels et de construire un écosystème de golf entièrement connecté.

L'entreprise a montré comment différentes catégories de produits, des chariots aux accessoires connectés, peuvent fonctionner ensemble pour améliorer chaque étape du jeu, de la navigation sur le parcours à la prise de décision concernant les coups et au suivi des performances.

Présentation de la gamme de produits NAVEE GOLF

Lors du lancement, NAVEE GOLF a présenté un écosystème complet de golf intelligent, conçu pour améliorer chaque étape de l'expérience de golf moderne, de la mobilité sur le parcours à la prise de décision intelligente et à l'entraînement en dehors du parcours.

Les séries Birdie, Eagle et Par forment ensemble la solution de chariot intégrée de NAVEE GOLF, combinant une mobilité intelligente et une assistance axée sur l'IA. Doté de fonctions telles que le suivi automatique, la commande à distance et l'amélioration de l'autonomie, le système facilite les déplacements sur le parcours, tandis que l'accès à plus de 40 000 cartes de parcours mondiales permet de naviguer de façon ininterrompue et de prendre des décisions plus intelligentes. Grâce à l'ajout d'interactions pilotées par l'IA à travers la vision, la voix et le geste, et l'accent mis sur une conception légère et portable, la gamme de chariots offre une expérience plus intuitive et connectée sur le parcours.

Perspectives d'avenir : le futur du golf intelligent

Le lancement s'est conclu sur des perspectives d'avenir et la vision à long terme de NAVEE GOLF.

L'entreprise vise à créer un écosystème de golf intelligent entièrement intégré, dans lequel les appareils tels que les chariots, les accessoires connectés, les télémètres et les simulateurs fonctionnent en parfaite harmonie pour aider les joueurs dans tous les aspects du jeu.

En fin de compte, cette vision s'oriente vers une expérience de golf plus intelligente, personnalisée et connectée, une expérience où la technologie améliore les performances tout en préservant l'essence même du sport.

À propos de NAVEE GOLF

NAVEE GOLF est la marque de NAVEE dédiée à l'innovation dans le domaine du golf, qui introduit la mobilité intelligente et la technologie connectée dans l'univers du golf.

D'autres lancements de produits sont prévus pour trois gammes de produits tout au long de l'année 2026. Des images et de plus amples informations sont disponibles dans le dossier de presse de NAVEE GOLF.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2977797/2.jpg