NAYO captive le public lors d'Analytica China 2024 par son style d'exposition unique

SHANGHAI, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- NAYO a fièrement participé au 12e Congrès Analytica China & Labtech China 2024, le salon international de la technologie de laboratoire, de l'analyse et de la biotechnologie en Chine. En se détachant des normes d'exposition traditionnelles, NAYO a fait la démonstration de sa technologie de pointe et de son approche flexible basée sur une plateforme, en utilisant un bras robotique qui s'étend jusqu'à 8 mètres, captant ainsi l'attention des experts de l'industrie, aussi bien que celle des participants.

NAYO Flexible Platform Architecture with modular design

Cet événement a marqué l'introduction mondiale de notre Architecture de plateforme flexible (FPA), qui se caractérise par une conception polyvalente et évolutive. Nos modules de pipetage modulaires, allant de 1 à 96, comprenant des modules de pipetage à canal unique, à 8 canaux / 24 canaux / 96 canaux fixes et des bras robotiques, comprenant des modules de pipetage indépendants à 2 canaux / 4 canaux / 8 canaux / 12 canaux, offrent des caractéristiques de performance uniformes dans toutes les configurations :

Gamme vaste : Couverture complète 1-1000 µL

Haute précision et exactitude : Précision CV (coefficient de variation) ≤4% pour 5 µL, Précision ±4 %

Surveillance du pipetage en temps réel : détection du niveau de liquide (pLLD) pour un pipetage précis et sûr

Conception exclusive de l'étanchéité : augmente la durée de vie globale à plus de 300 000 cycles

Réalisation d'un service après-vente sans câble : la conception unique de la connexion rapide par broche Pogo permet de changer rapidement de module pour s'adapter à des besoins différents et facilite également l'entretien

Chandler Luo, directeur général de NAYO, a déclaré : « Grâce à notre plateforme flexible, nous pouvons proposer plus de 240 configurations. Cet événement constitue une plateforme fantastique pour présenter les manipulateurs de liquides et la puissante technologie d'innovation de NAYO à un public mondial. Nous espérons engager des discussions fructueuses sur la coopération avec des partenaires et des institutions médicales de premier plan dans le monde entier. »

À ce jour, les produits de NAYO ont été exportés dans plus de 10 pays et régions. À l'avenir, NAYO développera activement sa présence sur le marché mondial, en fournissant aux utilisateurs davantage de produits définis par le client et de services professionnels, offrant ainsi des solutions intégrées compétitives à l'échelle mondiale dans les domaines des sciences de la vie et du diagnostic clinique.

À propos de NAYO

Fondée en 2016, l'entrreprise NAYO est un fabricant de plateformes flexibles pour l'automatisation des laboratoires, dont le siège se trouve à Shanghai, en Chine, étant également un fabricant d'équipements d'origine (OEM). Sur la base de notre plateforme, nous proposons plus de 240 configurations. Nos produits couvrent cinq catégories : plateformes de manipulation des liquides, équipements intégrés, modules intégrés, produits d'application exclusifs, consommables et accessoires. À l'avenir, NAYO se concentrera sur l'innovation mondiale en matière d'efficacité et de commodité des laboratoires, en améliorant continuellement les produits, les solutions et la recherche afin d'accroître la qualité, l'efficacité et la sécurité dans les sciences de la vie et les diagnostics cliniques.

