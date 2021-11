Nazarbayev propôs a criação de uma nova plataforma de diálogo econômico na Eurásia

Em particular, está se tornando especialmente importante desenvolver contatos diretos entre a União Econômica Eurasiática, a União Europeia, a Organização de Cooperação de Xangai e a recém-criada Organização dos Estados Turcos.

Nesse aspecto, Nazarbayev propôs a criação de um novo Fórum Econômico quadrilateral da "grande Eurásia".

O Cazaquistão está disposto a sediar este fórum, se essa iniciativa for apoiada por todas as partes envolvidas.

O Astana Club este ano teve a participação de mais de 50 palestrantes renomados, incluindo ex-chefes de Estado e Governo, chefes de think tanks e organizações internacionais, líderes de negócios e mídia global.

Entre eles estão José Manuel Barroso, presidente da Comissão Europeia (2004-2014), Presidente do Conselho da Aliança GAVI; Ban Ki-moon, ex-Secretário Geral da ONU; Jacob Frenkel, presidente do Frenkel-Zuckerman Institute for Global Economics, Presidente da JP Morgan Chase International (2009-2020); Kevin Rudd, Presidente do Asia Society Policy Institute, ex-primeiro-ministro da Austrália; Abdullah Gül, presidente da Turquia (2007-2014); Hamid Karzai, presidente do Afeganistão (2004-2014); Lisa Curtis, vice-assistente do Presidente e Diretor Sênior do NSC para o Sul e a Ásia Central (2017-2021), e muitos outros.

Durante 3 dias, 14 sessões do clube foram realizadas, dedicadas aos assuntos da crise da pandemia, ao confronto geopolítico e tecnológico dos EUA-China, ao futuro do Afeganistão, à agenda climática, bem como ao papel do Cazaquistão e da Ásia Central na arena regional e global.

O confronto entre EUA e China e seu impacto potencial na arquitetura futura do sistema internacional foi o foco específico dos participantes da reunião. Como observou Kevin Rudd, o conflito entre os EUA e a China está precisando muito de mecanismos eficazes de gestão.

Em relação ao futuro do Afeganistão, Hamid Karzai afirma que o país está enfrentando uma crise humanitária sem precedentes e precisa urgentemente de assistência internacional.

Além disso, Jacob Frenkel disse que a taxa de inflação crescente é um dos principais desafios para a recuperação econômica global e requer o desenvolvimento de medidas consolidadas conjuntas pela comunidade internacional.

A reunião inicial do Astana Club foi realizada em 2015. Ao longo dos anos de encontros anuais, mais de 200 palestrantes eminentes de 40 países do mundo participaram do trabalho do Club.

Em sua história, o Astana Club foi liderado por líderes políticos e especialistas de destaque, como o fundador da Stratfor George Friedman, por ex-ministros da Turquia e Espanha: Ahmet Davutoglu e José Luis Rodríguez Zapatero, o ministro das relações exteriores iraniano Javad Zarif, conhecido analista estratégico Edward Luttwak, o diretor do Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Dan Smith, e muitos outros.

A reunião deste ano do Astana Club foi realizada na segunda quinzena de novembro, na capital do Cazaquistão, Nur-Sultã, sob o tema: Visão do novo mundo: pós-pandemia e além. O evento anual é organizado pelo Institute of World Economics and Policy (IWEP) e pela Nursultan Nazarbayev Foundation.

FONTE Astana Club

