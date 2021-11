Nazarbayev propose de lancer le Forum mondial sur la non-prolifération et le désarmement nucléaires

Pour sortir de cette impasse, M. Nazarbayev propose d'organiser le Forum mondial sur la non-prolifération et le désarmement nucléaires dans la capitale du Kazakhstan.

Le Forum devrait rassembler les principales ONG internationales et les autorités morales mondiales dans le domaine antinucléaire afin d'établir un agenda mondial unifié.

Nazarbayev a également appelé la communauté mondiale à élaborer un plan étape par étape pour une réduction globale des armes offensives stratégiques avec la participation de tous les États nucléaires sous le contrôle de l'ONU.

Nazarbayev s'est dit convaincu que la GAL peut devenir la plateforme centrale et la force motrice de l'élaboration de ce document.

L'ancien Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon s'est également adressé aux membres de l'Alliance afin de soutenir l'initiative de Nazarbayev et a souligné que sans l'élimination de la menace nucléaire, la communauté mondiale ne sera jamais en mesure de garantir sa sécurité.

L'allocution de l'ancien président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, lauréat du prix Nobel de la paix, à Nursultan Nazarbayev et aux membres de l'Alliance a constitué un moment important de la réunion de la GAL.

M. Gorbatchev a exprimé son soutien total au premier président du Kazakhstan dans le cadre de la création de la GAL, soulignant que « il ne peut y avoir d'autre objectif final qu'un monde sans armes nucléaires. »

Il a également rappelé que la réunion entre Joe Biden et Vladimir Poutine en juin de cette année à Genève a marqué une tendance positive. Selon Gorbatchev, il est extrêmement important que la réunion des deux présidents réitère l'idée que « il n'y aura pas de vainqueur dans une guerre nucléaire », qui a été exprimée pour la première fois en 1985 lors de sa rencontre avec le président américain Ronald Reagan.

Les dirigeants du mouvement antinucléaire mondial, tels que Mohamed ElBaradei, lauréat du prix Nobel de la paix, et Beatrice Fihn, directrice exécutive de l'ICAN, ainsi que l'ancienne haute représentante des Nations unies pour les affaires de désarmement et secrétaire générale adjointe des Nations unies, Angela Kane, ont également assisté à la réunion de la GAL.

Tous les participants à la réunion ont unanimement reconnu que le Kazakhstan, qui a volontairement renoncé dans les années 1990 au quatrième arsenal militaire nucléaire du monde, composé de 1200 têtes atomiques, a le droit moral absolu d'entreprendre de telles initiatives antinucléaires mondiales.

La réunion de la GAL de cette année fait référence à l'horloge de la fin du monde, symbole de la probabilité d'une guerre nucléaire : One Minute to Midnight: Time for Action for the Nuclear Dialogue. En effet, depuis début 2021, l'horloge de la fin du monde indique l'heure la plus proche de minuit de son histoire (depuis 1947) : 100 secondes avant minuit.

La GAL est une toute nouvelle plateforme internationale créée en 2019 à l'initiative du premier président du Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

La mission de la GAL est de soutenir l'agenda antinucléaire grâce aux efforts conjoints des dirigeants de grandes ONG internationales, des politiciens reconnus et des autorités morales mondiales dans le domaine antinucléaire.

En 2020, l'appel ouvert de la GAL aux dirigeants mondiaux pour exiger la nécessité de renforcer les efforts conjoints en matière de sûreté, de non-prolifération et de désarmement nucléaires a été enregistré comme document officiel de l'ONU et de l'AIEA.

À ce jour, la GAL est soutenue par plus de soixante-dix personnalités internationales, notamment des politiciens, des experts et des lauréats du prix Nobel de la paix.

