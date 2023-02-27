NCCN объявляет о сотрудничестве с экспертами по борьбе с раком крови в Польше

Национальная комплексная онкологическая сеть объявляет о сотрудничестве с экспертами по борьбе с раком крови в Польше

Новое международное соглашение основывается на существующей работе по улучшению способов лечения рака и повышению результатов во всем мире путем адаптации и внедрения основанного на фактических данных руководства для Польши и других стран.

ПЛИМУТ-МИТИНГ, штат Пенсильвания, 27 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня National Comprehensive Cancer Network® (Национальная комплексная онкологическая сеть, NCCN®), являющаяся некоммерческой ассоциацией ведущих онкологических центров США, объявила о новом сотрудничестве с Институтом гематологии и трансфузионной медицины в Польше (IHIT) и польско-американским фондом Alliance For Innovation (AFI). Эти три организации подписали соглашение, позволяющее врачам обмениваться своими знаниями и международным опытом в целях повышения качества медицинского обслуживания и улучшения результатов лечения пациентов с гематологическими злокачественными новообразованиями в Польше и во всем мире.

«Это новое соглашение подчеркивает нашу приверженность дальнейшему развитию нашего сотрудничества с польскими коллегами в целях стандартизации и улучшения методов лечения онкологических заболеваний, — заявил Роберт В. Карлсон (Robert W. Carlson), доктор медицинских наук, главный исполнительный директор NCCN. — Институт гематологии и трансфузионной медицины в Польше является ведущей научно-исследовательской клиникой в области гематологии в Польше; он служит национальным клинико-диагностическим справочным центром. Вместе мы можем сделать так, чтобы больше людей с раком крови получали соответствующее лечение на основе последних данных и консенсуса экспертов».

Данное новое соглашение основано на многолетнем сотрудничестве между NCCN, Национальным научно-исследовательским институтом онкологии им. Марии Кюри-Склодовской, Министерством здравоохранения Республики Польша и AFI, и оно направленно на совершенствование национальных рекомендаций по диагностике и лечению солидных опухолей в Польше на основе Клинического руководства NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®) — в соответствии с Национальной стратегией Польши по борьбе с раком. NCCN Guidelines® является признанным стандартом для клинических указаний и политики в области лечения онкологических заболеваний, а также самыми подробным и часто обновляемым клиническим руководством, доступным в любой области медицины. Это руководство было переведено, адаптировано и согласовано в сотрудничестве с местными и региональными экспертами, активистами и политиками в странах Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), Карибского бассейна, Азии, Южной Америки и Европы, чтобы сделать его более актуальным и доступным для пациентов и медицинских работников во всем мире. Первоначальная работа с Польшей началась в 2021 году; на сегодняшний день группы совместно разработали Польский адаптированный вариант руководства NCCN для:

Рака центральной нервной системы;

Рака шейки матки;

Рака толстой кишки;

Рака головы и шеи; а также

Рака яичников.

«Наша главная цель заключается в повышении качества медицинского обслуживания и улучшении результатов лечения гематологических пациентов в Польше, — заявила профессор Эва Лех-Мараньда (Ewa Lech-Marańda), директор IHIT. Сотрудничество между нашими учреждениями будет включать в себя разработку адаптированного клинического руководства, основанного на знаниях и опыте NCCN, а также долгосрочных процедур для постоянных обновлений».

«Подписание соглашения между такими важными учреждениями по борьбе с раком имеет огромное значение для пациентов и онкологического сообщества, а также для дальнейшего развития польско-американского сотрудничества», — заявил сопредседатель AFI Марчин Ханьчарук (Marcin Hańczaruk).

Ресурсы NCCN для больных раком и поставщиков в сфере онкологии широко доступны и используются бесплатно во всем мире. Почти половина из 1,7 миллиона зарегистрированных пользователей, которые просматривают Руководство NCCN на странице NCCN.org или через приложение Virtual Library of NCCN Guidelines®, находятся за пределами США. Более подробная информация о совместной работе NCCN по определению и продвижению высококачественной, ценной и ориентированной на пациента онкологической помощи по всему миру представлена на сайте NCCN.org/global.

Информация о Национальной комплексной онкологической сети

Национальная комплексная онкологическая сеть (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) — это некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующихся на лечении пациентов, проведении исследований и образовательной деятельности. NCCN занимается улучшением и предоставлением качественной, эффективной, справедливой и доступной онкологической помощи для повышения качества жизни всех пациентов. Клиническое руководство NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®) содержит прозрачные и основанные на фактических данных рекомендации консенсуса экспертов в отношении лечения онкологии, профилактики и оказания вспомогательных услуг. Оно является признанным стандартом для клинических указаний и политики в области лечения онкологических заболеваний, а также наиболее тщательным и часто обновляемым клиническим руководством, доступным в любой области медицины. Руководство NCCN для пациентов (NCCN Guidelines for Patients®) предоставляет экспертную информацию о лечении онкологических заболеваний для информирования и расширения прав и возможностей пациентов и ухаживающих за ними лиц, при поддержке фонда NCCN Foundation®. NCCN также совершенствует такие направления, как повышение квалификации специалистов, глобальные программы, политика, сотрудничество в исследовательской работе и издательская деятельность в сфере онкологии. Более подробная информация представлена на сайте NCCN.org.

Контакты для СМИ:

Рейчел Дарвин (Rachel Darwin)

267-622-6624

[email protected]

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SOURCE National Comprehensive Cancer Network