National Comprehensive Cancer Network ogłasza współpracę z ekspertami w dziedzinie nowotworów krwi w Polsce

Nowa międzynarodowa umowa bazuje na dotychczasowych działaniach na rzecz polepszenia jakości opieki nad pacjentami onkologicznymi i ich wyników na całym świecie dzięki adaptacji i wdrożeniu opartych na dowodach wytycznych dla Polski i innych krajów.

PLYMOUTH MEETING, Stan Pensylwania, 27 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - organizacja not-for-profit zrzeszająca czołowe ośrodki leczenia nowotworów w Stanach Zjednoczonych - ogłosiła dzisiaj nawiązanie nowej współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Polsce (IHIT) oraz Alliance For Innovation - Polish-American Foundation (AFI). Trzy organizacje podpisały umowę, która umożliwia lekarzom wymianę zdobytej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w celu poprawy jakości opieki i wyników leczenia dla pacjentów z nowotworami złośliwymi krwi w Polsce i na całym świecie.

„Nowa umowa podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz dalszego rozwoju współpracy z polskimi partnerami, aby ujednolicić i poprawić jakość leczenia nowotworów – powiedział lek. med. Robert W. Carlson, dyrektor generalny NCCN. – Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Polsce jest czołowym ośrodkiem leczniczym i badawczym w dziedzinie hematologii, który pełni funkcję krajowego ośrodka referencyjnego w zakresie leczenia i diagnostyki. Razem możemy dopilnować, aby osoby cierpiące na raka krwi otrzymały leczenie dostosowane do potrzeb regionalnych w oparciu o najnowsze dowody naukowe i konsensusie wypracowanym przez ekspertów".

Nowa umowa bazuje na wieloletniej współpracy między NCCN, Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym im. Marii Skłodowskiej-Curie, polskim Ministerstwem Zdrowia i AFI mającej na celu poprawę krajowych wytycznych dotyczących procedur diagnozowania i leczenia nowotworów litych w Polsce na podstawie Wytycznych Praktyki Klinicznej w Onkologii NCCN (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Wytycznych NCCN®) – zgodnie z postulatami zawartymi w polskiej Narodowej Strategii Onkologicznej. Wytyczne NCCN® są uznanym standardem postępowania klinicznego w leczeniu raka, które stanowią najbardziej dokładne i najczęściej aktualizowane wytyczne praktyki klinicznej dostępne w dowolnym obszarze medycyny. Zostały one przetłumaczone, zaadaptowane i zharmonizowane we współpracy z miejscowymi i regionalnymi ekspertami, rzecznikami i decydentami w Afryce Subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej (MENA), na Karaibach, w Azji, Ameryce Południowej i Europie, aby stały się bardziej odpowiednie i dostępne dla pacjentów i świadczeniodawców na świecie. Współpraca w Polsce rozpoczęła się w 2021 r.; dotychczas grupy wspólnie zajmowały się przygotowaniem adaptacji wytycznych NCCN dotyczących:

raka ośrodkowego układu nerwowego,

raka szyjki macicy,

raka jelita grubego,

raka głowy i szyi oraz

raka jajnika.

„Głównym celem jest poprawa jakości opieki i wyników leczenia pacjentów z nowotworami krwi w Polsce – powiedziała prof. Ewa Lech-Marańda, dyrektor IHIT. – Współpraca między naszymi instytucjami będzie obejmować opracowanie adaptacji wytycznych klinicznych na podstawie wiedzy, doświadczenia i umiejętności specjalistycznych oraz długoterminowe procedury stałej aktualizacji".

„Podpisanie umowy między tak ważnymi instytucjami zajmującymi się leczeniem raka jest niezwykle istotne dla pacjentów i środowiska onkologicznego, a także dla dalszego rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej" – stwierdził Marcin Hańczaruk, prezes AFI.

Zasoby NCCN dla pacjentów onkologicznych i świadczeniodawców są szeroko dostępne na całym świecie bez opłat. Prawie połowa z 1,7 miliona zarejestrowanych użytkowników, którzy przeglądają wytyczne NCCN na stronie NCCN.org lub za pośrednictwem aplikacji Virtual Library of NCCN Guidelines® jest spoza USA. Aby dowiedzieć się więcej na temat inicjatyw współpracy realizowanych przez NCCN w celu rozwoju wysokiej jakości wartościowej i ukierunkowanej na pacjenta opieki onkologicznej na świecie, odwiedź stronę NCCN.org/global.

