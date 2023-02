Le National Comprehensive Cancer Network annonce une collaboration avec des experts du cancer du sang en Pologne

Le nouvel accord international s'appuie sur le travail existant pour améliorer les soins et les résultats liés au cancer dans le monde entier en adaptant et en mettant en œuvre des directives fondées sur des preuves pour la Pologne et au-delà.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®), une alliance à but non lucratif des principaux centres anticancéreux des États-Unis, a annoncé une nouvelle collaboration avec l'Institut d'hématologie et de médecine transfusionnelle de Pologne ( IHIT ), et l'Alliance For Innovation—Polish-American Foundation ( AFI ). Les trois organisations ont signé un accord permettant aux cliniciens de partager leur expertise établie et leur expérience internationale afin d'améliorer la qualité des soins et les résultats pour les patients atteints d'hémopathies malignes en Pologne et dans le monde.

« Ce nouvel accord souligne notre volonté de continuer à faire progresser notre collaboration actuelle avec nos collègues polonais pour standardiser et améliorer la prise en charge des cancers », a déclaré Robert W. Carlson, MD, président-directeur général du NCCN. « L'Institut d'hématologie et de médecine transfusionnelle de Pologne est le principal hôpital médical et de recherche en Pologne pour l'hématologie ; il sert de centre de référence clinique et diagnostique national. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que davantage de personnes atteintes de cancers du sang reçoivent un traitement adapté à la région, basé sur les dernières preuves et le consensus des experts. »

Ce nouvel accord s'appuie sur une collaboration pluriannuelle entre le NCCN, l'Institut national de recherche en oncologie Marie Curie-Sklodowska, le ministère de la Santé de la République de Pologne et l'AFI afin d'améliorer les directives spécifiques au pays pour les procédures de diagnostic et de traitement des tumeurs solides en Pologne, sur la base des directives du NCCN en matière de pratique clinique en oncologie (NCCN Guidelines®), comme le prévoit la stratégie nationale de lutte contre le cancer de la Pologne. Les NCCN Guidelines® constituent la norme reconnue en matière d'orientation et de politique cliniques dans la prise en charge du cancer. Il s'agit des directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Elles ont été traduites, adaptées et harmonisées en collaboration avec des experts, des défenseurs et des décideurs locaux et régionaux à travers l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA), les Caraïbes, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Europe , afin de les rendre plus pertinentes et accessibles aux patients et aux prestataires de soins du monde entier. Le travail initial avec la Pologne a été lancé en 2021 ; à ce jour, les groupes ont co-développé des adaptations polonaises des directives du NCCN pour :

les cancers du système nerveux central,

le cancer du col de l'utérus,

le cancer du côlon,

les cancers de la tête et du cou, et

le cancer des ovaires.

« Notre principal objectif est d'améliorer la qualité des soins et les résultats pour les patients hématologiques en Pologne », a déclaré la professeure Ewa Lech-Marańda, directrice de l'IHIT. « La coopération entre nos institutions comprendra l'élaboration de directives cliniques adaptées basées sur les connaissances, l'expérience et l'expertise du NCCN, ainsi que des procédures de longue date pour des améliorations continues. »

« La signature d'un accord entre des institutions de lutte contre le cancer aussi importantes revêt une grande importance pour les patients et la communauté oncologique, ainsi que pour la poursuite du développement de la coopération polono-américaine », a déclaré Marcin Hańczaruk, coprésident de l'AFI.

Les ressources du NCCN destinées aux patients et aux prestataires de services dans le domaine du cancer sont largement accessibles et utilisées gratuitement dans le monde entier. Près de la moitié des 1,7 million d'utilisateurs enregistrés qui consultent les directives du NCCN sur NCCN.org ou via l'application Virtual Library of NCCN Guidelines® se trouvent en dehors des États-Unis. Pour en savoir plus sur le travail de collaboration du NCCN visant à définir et à faire progresser les soins contre le cancer de haute qualité, à forte valeur et centrés sur le patient à l'échelle mondiale, consultez le site NCCN.org/global .

