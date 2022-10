NCCN oznamuje ke Světovému dni duševního zdraví aktualizaci svého bezplatného nástroje pro screening úzkostí, který je k dispozici ve více než 70 jazycích

„Teploměr NCCN pro měření úzkosti podporuje a pomáhá normalizovat diskusi o psychické nepohodě jako standardní součást vyšetření onkologických pacientů již od roku 1997," říká Michelle Riba, MD, MS z onkologického centra Rogel Cancer Center při Michiganské univerzitě, předsedkyně panelu pro management distresu pro NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®). „Tento náš bezplatný jednostránkový zdroj jsme nyní přepracovali, aby byl ještě uživatelsky přívětivější a inkluzivnější. Screening psychické nepohody by měl být rutinní součástí onkologické péče pro každého a všude. Doufáme, že díky ještě srozumitelnějším úpravám a větší dostupnosti tohoto bezplatného zdroje se všem onkologickým pacientům dostane podpory, kterou potřebují pro dosažení co nejlepších možných výsledků."