NCCN zdieľa osobné skúsenosti s rakovinou s cieľom zlepšiť globálnu starostlivosť o ľudí s rakovinou počas Medzinárodného dňa boja proti rakovine

Nezisková aliancia, ktorá stojí za štandardizovanými onkologickými pokynmi zdieľa príbehy osobných stretnutí s rakovinou, ktoré inšpirujú mnohých v rámci organizácie.

Globálna onkologická komunita skúma vplyv COVID-19 na starostlivosť o ľudí s rakovinou za posledný rok.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 4. februára 2021 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - aliancia popredných rakovinových centier v Spojených štátoch - sa pripája k ľuďom a organizáciám na celom svete a pripomína si Svetový deň boja proti rakovine, ktorý sa uskutočňuje vždy 4. februára. Svetový deň boja proti rakovine 2021 je venovaný odvahe a úspechom ľudí žijúcich s rakovinou a ich rodín, ako aj opatrovateľov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumných pracovníkov, zástancov a ďalších dobrovoľníkov - a vyzýva všetkých, aby sa pripojili k pomoci pri záchrane životov pred týmto ochorením. Svetový deň boja proti rakovine v roku 2021 vedie Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), ktorej členom je aj NCCN. Téma „Som a budem" v sebe skrýva mimoriadneho ducha a silu rakovinovej komunity. V roku 2021 sa zamestnanci NCCN zúčastnili 21-dňovej výzvy zameranej na osobnú starostlivosť o rakovinu. Zdieľali pohľad na to, ako rakovina priamo ovplyvnila životy rôznych zamestnancov.

„Pokyny NCCN nie sú iba uznávaným štandardom pre klinické smerovanie a politiku v oblasti starostlivosti o rakovinu a najdôkladnejšie a najčastejšie aktualizované pokyny pre klinickú prax dostupné v akejkoľvek oblasti medicíny - predstavujú tiež to, ako chceme, aby boli naši blízki a my sami liečení," vysvetlil Robert W. Carlson, generálny riaditeľ, NCCN. „Pokyny NCCN a súvisiace zdroje sú zostavované multidisciplinárnymi panelmi popredných odborníkov na každý typ rakoviny a sú podporované našim špecializovaným personálom. Naša práca pomáhajúca pacientom žiť lepší život. A to je viac ako len práca - je to poslanie. A nikdy nie je viac zrejmé ako v mnohých osobných príbehoch, ktoré naši zamestnanci predložili na zaradenie do výzvy Svetového dňa boja proti rakovine."

NCCN pokyny pre klinickú prax v onkológii (NCCN Guidelines®) sú bezplatné zdroje, ktoré pomáhajú zvyšovať štandardy starostlivosti o ľudí s rakovinou na celom svete. Dôkazmi podložené odporúčania založené na konsenze majú zabezpečiť, aby všetci pacienti dostali preventívne, diagnostické, liečebné a podporné služby, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou povedú k optimálnym výsledkom. V roku 2020 boli stiahnuté po celom svete viac ako 11,7 milióna krát. Pokyny NCCN Guidelines® v súčasnosti pokrývajú 79 rôznych tém a existujú v rôznych formách v 50 rôznych jazykoch.

Počas posledných 12 mesiacov organizácia NCCN tiež pracovala na udržiavaní a optimalizácii kvalitnej starostlivosti o rakovinu počas prebiehajúcej pandémie COVID-19. Táto práca obsahuje pokyny pre očkovanie ľudí s rakovinou; vyhlásenie viacerých organizácií o dôležitosti obnovenia bezpečného a odporúčaného skríningu a liečby rakoviny; osvedčené postupy na zaistenie bezpečnosti pacientov a personálu pred infekciou; plus upravené informácie o liečbe a podpornej starostlivosti.

Dr. Cary Adams, generálny riaditeľ UICC, uviedol: „COVID-19 má globálny vplyv na kontrolu rakoviny a reakcia rakovinovej komunity bola mimoriadna, dokonca hrdinská. Tento rok je viac ako kedykoľvek predtým vhodné oslavovať ich úspechy na celom svete počas Dňa boja proti rakovine. Naším cieľom je v roku 2021 zamerať naše kolektívne úsilie na dlhodobé výzvy, ktoré rakovina predstavuje pre všetky krajiny na svete. Musíme predchádzať ďalším ochoreniam, diagnostikovať skôr a zabezpečiť, aby všetci ľudia s rakovinou mali prístup ku kvalitnej liečbe, ktorú potrebujú. "

Viac informácií o kampani NCCN zameranej na „osobnú skúsenosť" sa nachádza na stránke NCCN.org/WCD. Viac informácií o úsilí NCCN okolo pandémie COVID-19 sa dozviete na NCCN.org/covid-19. Informácie o práci NCCN na zlepšovaní starostlivosti o ľudí s rakovinou po celom svete nájdete na NCCN.org/global. Pripojte sa ku konverzácii online s hashtagom #NCCNGlobal.

O Národnej komplexnej sieti proti rakovine (National Comprehensive Cancer Network)

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je nezisková aliancia popredných onkologických centier zameraných na starostlivosť o pacientov, výskum a vzdelávanie. NCCN sa venuje zlepšovaniu a uľahčovaniu kvalitnej, efektívnej, účinnej a prístupnej starostlivosti o ľudí s rakovinou, aby pacienti mohli žiť lepší život. Navštívte stránku NCCN.org, kde nájdete ďalšie informácie o pokynoch NCCN pre klinickú prax v onkológii (NCCN Guidelines®) a ďalších iniciatívach. Sledujte NCCN na Facebooku @NCCNorg, Instagrame @NCCNorg a Twitteri @NCCN.

