NDC Partnership apoia países em desenvolvimento para alinhar o desenvolvimento de longo prazo com a ação climática

SHARM EL SHEIKH, Egito, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Conforme os líderes globais se reúnem nesta semana em Sharm El Sheikh para a COP27, os países em desenvolvimento renovam seus pedidos de criação de meios de desenvolvimento sustentável para promover ações climáticas urgentes.

Para catalisar ações urgentes, a NDC Partnership lançou hoje sua Chamada Temática para apoiar os membros de países em desenvolvimento por meio de duas frentes interconectadas: preparando, atualizando e refinando as Estratégias de Desenvolvimento de Baixas Emissões a Longo Prazo (LT-LEDS) e melhorando a qualidade e aumentando a ambição de suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

As LT-LEDS são poderosos instrumentos de políticas para os países identificarem e priorizarem mudanças sistêmicas, proporcionando uma oportunidade para que os países desenvolvam estratégias robustas de longo prazo que se conectem aos processos da NDC e vinculem o desenvolvimento econômico à ação climática.

Para executar essas transições, os países precisam identificar as necessidades financeiras, entender e avaliar as implicações políticas e reformas relacionadas e desenvolver estruturas para mobilizar o investimento. Em resposta às necessidades específicas dos países, a NDC Partnership oferecerá suporte abrangente e personalizado com o objetivo de fornecer uma direção política clara de longo prazo desenvolvida para impulsionar o desenvolvimento sustentável.

A NDC Partnership agora está operacionalizando essa abordagem abrangente por meio de uma parceria com a UNFCCC em um estudo com três países, Jordânia, São Vicente e Granadinas e Camboja, para ajudar a desenvolver suas LT-LEDS alinhadas com as NDCs e uma ênfase na estrutura de transparência.

O Ministro do Meio Ambiente da Jordânia, Sua Excelência o Dr. Al-Kharabsheh Saleh, disse: "Estamos entusiasmados por fazer parte do projeto conjunto entre a NDC Partnership e UNFCCC na chamada temática de LT-LEDS e NDC. Estamos ansiosos para acelerar nossa ação climática, destacando as conexões entre o nosso compromisso com a transparência, a implementação da NDC e nosso planejamento de longo prazo para o desenvolvimento sustentável."

Pablo Vieira, diretor global da NDC Partnership, comentou: "Por meio de nossa Chamada Temática, a NDC Partnership está aceitando pedidos de países em desenvolvimento para facilitar o desenvolvimento de LT-LEDS. As LT-LEDS são mecanismos políticos poderosos que ligam efetivamente o desenvolvimento futuro dos países ao clima, orientando o desenvolvimento nacional em direção à resiliência e zero emissão líquida de carbono até ou por volta de 2050. Os países, por meio das suas NDCs atualizadas, demonstraram um aumento vital em suas ambições e compromissos com a ação climática. Ao alinhar suas NDCs com estratégias de longo prazo, os países podem integrar ações climáticas em sua direção política, criando uma estrutura para atrair e mobilizar finanças climáticas fundamentais."

Para mais informações e o comunicado de imprensa completo, acesse aqui: https://ndcpartnership.org/lt-leds-and-ndc-alignment-update-and-enhancement.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1687000/NDC_Partnership_Logo.jpg

FONTE NDC Partnership

SOURCE NDC Partnership