Nebeus bemüht sich um Finanzierung über die Seedrs Crowdfunding Platform

- Der Erlös wird für Wachstum und Expansion sowie für die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen verwendet

- Die Kampagne, die am 10. November beginnt, ist ein erster Schritt zum Abschluss einer Investitionsrunde der „Serie A"

BARCELONA, Spanien, 11. November 2020 /PRNewswire/ -- Nebeus , das in London und Barcelona ansässige FinTech-Start-up-Unternehmen, das Krypto-gesicherte Darlehen anbietet, startet am 10. November auf Seedrs eine Kampagne zur Finanzierung von Wandelanleihen.

Mit dieser Kampagne will Nebeus Mittel aufbringen, um sein Wachstum anzukurbeln und neue Produkte und Dienstleistungen einzuführen, wie z.B. die brandneue Nebeus Mastercard, die für das erste Quartal 2021 geplant ist. Nebeus wird seine Mastercard über eine Partnerschaft mit der offenen API-Banking-Plattform RailsBank einführen.

Um seine ehrgeizigen Pläne zu begleiten, beantragt Nebeus noch vor Ende 2020 eine Lizenz als E-Geld-Institut im Vereinigten Königreich. Eine der führenden Beratungs- und Compliance-Firmen Großbritanniens, Compliancy Services, hat sich mit Nebeus zusammengetan, um das Start-up-Unternehmen bei seinem Antragsverfahren zu unterstützen. Für das Jahr 2021 plant Nebeus weiterhin, eine zusätzliche EMI-Lizenz in Spanien zu beantragen, um nach dem Brexit die EU-Regeln und Vorschriften zu erfüllen.

Michael Stroev, COO von Nebeus, kommentiert: „Wir haben große Pläne für 2021, und unsere Crowdfunding-Kampagne ist eine einzigartige Gelegenheit für potenzielle Investoren. Die Anleger werden von der Investition in unser Eigenkapital profitieren, indem sie ihre Investitionen mit dem Wachstum von Nebeus wachsen sehen."

Anleger, die in diese Crowdfunding-Kampagne investieren werden, profitieren von einem 20%igen Rabatt plus 8% Zinsen auf Nebeus' zukünftige Investitionsrunde der Serie A, die für 2021 geplant ist. Der Hauptbetrag jeder Investition, zuzüglich 8% Zinsen, wird in Aktien mit einem 20%igen Abschlag auf den Preis der Nebeus-Aktien während der Serie A-Runde umgewandelt. Darüber hinaus wird Nebeus seinen Crowdfunding-Investoren je nach Investitionsumfang exklusive Vergünstigungen gewähren.

Medienkontakt:

V3rtice Comunicación

Marc Figuerola Delgado

+34-682-032-121

[email protected]

Victor Goded

+34 676 218 859

[email protected]



Über Nebeus:

www.nebeus.com

SOURCE Nebeus