Nebeus lance une offre de transactions gratuites par carte bancaire

Michael Stroev, directeur d'exploitation (COO) et chef de produit chez Nebeus, déclare : « Nous sommes ravis de lancer cette offre limitée sur notre plate-forme et espérons montrer aux gens à quel point il est simple d'accéder à de l'argent liquide avec votre crypto-monnaie, et vice versa.

« Nebeus est l'une des rares plates-formes à offrir aux clients la possibilité d'ajouter des fonds en utilisant des cartes bancaires. Nous constatons que ce service existant est très populaire car il permet aux utilisateurs d'exploiter le marché en évolution des crypto-monnaies au lieu d'attendre de précieux jours ouvrables pour organiser des transferts BACS. De plus, notre offre "zéro frais" est exactement le genre d'offre que nous aimons présenter à nos utilisateurs, nouveaux et existants. »

À propos de Nebeus

Nebeus est l'une des principales plates-formes de crypto-monnaie d'Europe, dont la mission est de combler le fossé entre la crypto-monnaie et l'argent liquide. Pour ce faire, Nebeus propose un écosystème de produits et services crypto et financiers sécurisés et conformes, permettant aux clients d'emprunter, d'échanger, de gagner et d'assurer leurs actifs numériques. Nebeus a été fondée en 2014 en Angleterre et opère principalement au Royaume-Uni et en Europe.

L'avenir de Nebeus

Nous voyons un monde sans frontières monétaires et où les gens peuvent utiliser leur crypto pour acheter des biens et des services quotidiens sans vendre leur crypto.

