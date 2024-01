Nebula Energy LLC acquiert une participation majoritaire dans AG&P LNG, une filiale du groupe AG&P spécialisée dans le développement du marché des terminaux de GNL intégrés et du gaz en aval

Nebula Energy investit 300 millions de dollars dans la plateforme de GNL d'AG&P pour accélérer le développement de terminaux de GNL sur les marchés émergents d'Asie du Sud et du Sud-Est

Nebula Energy LLC, une société intégrée d'investissement, de développement et de gestion d'actifs basée en Floride, aux États-Unis, est soutenue par M. Peter Gibson, fondateur de Mas Energy et président exécutif et propriétaire de Stellar Energy, M. Darren DeVore, associé directeur de Broad Pine Investments, et M. Sam Abdalla, directeur général de l'entreprise

L'investissement américain majeur dans AG&P LNG, filiale du groupe AG&P détenue en partie par Osaka Gas, JBIC (la Japan Bank for International Cooperation) et Asiya, un fonds koweïtien coté en bourse, témoigne de l'importance croissante du GNL en Asie du Sud et du Sud-Est

Un investissement destiné à accélérer l'expansion de la plateforme de GNL d'AG&P et du portefeuille de développement d'infrastructures en aval sur les marchés d'Asie du Sud et du Sud-Est mal desservis et en forte croissance

SINGAPOUR, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- AG&P LNG (AG&P Terminals & Logistics Pte Ltd), une filiale du groupe AG&P, a annoncé aujourd'hui que Nebula Energy LLC, une société d'investissement, de développement et de gestion d'actifs entièrement intégrée spécialisée dans les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL) et du captage et du stockage du carbone (CSC), a acquis une participation majoritaire dans l'entreprise.

Philippines LNG (PHLNG) Import Terminal

AG&P LNG, dont le siège opérationnel est situé aux Émirats arabes unis, fonctionnera désormais comme une filiale indépendante de Nebula Energy avec des bureaux principaux aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Inde, au Vietnam et en Indonésie. M. Peter Gibson a été nommé président, M. Sam Abdalla, vice-président, tandis que M. Karthik Sathyamoorthy restera directeur général d'AG&P LNG. AG&P LNG accélère l'adoption d'infrastructures et des réseaux logistiques de GNL en aval, comblant le fossé entre l'infrastructure/la logistique et la demande grâce à sa technologie exclusive avancée de GNL et à ses excellentes références en matière de développement, de possession et d'exploitation d'actifs GNL sur des marchés à croissance rapide.

M. Karthik Sathyamoorthy, directeur général d'AG&P LNG, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Nebula Energy en tant qu'actionnaire principal. La nouvelle participation accélérera le déploiement de l'écosystème des infrastructures de GNL pour les marchés en aval en comblant le besoin de solutions d'approvisionnement en GNL rentables, rendues possibles par Nebula Energy, combinées à nos solutions technico-commerciales convaincantes. Grâce à ce partenariat, AG&P LNG servira de source intégrée unique pour le déblocage rapide de la demande du marché à court terme. C'est pour nous un privilège de travailler avec Nebula Energy et de rendre cette énergie propre disponible rapidement et en toute sécurité aux populations de toute l'Asie du Sud et du Sud-Est. »

M. Peter Gibson, président de Nebula Energy LLC, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer à l'avenir d'AG&P LNG et d'accélérer le déploiement de ce réseau d'énergie propre essentiel qui comprend des terminaux de GNL et des solutions de stockage et de transport, et de permettre un approvisionnement rentable de ce carburant. Ce partenariat intervient à l'heure d'un nouveau cycle d'approvisionnement en GNL et d'une demande croissante de GNL sur les marchés asiatiques, où le GNL est de plus en plus reconnu comme le combustible essentiel pour réduire considérablement les émissions de carbone. Avec la présence d'AG&P LNG dans des régions à forte croissance, nous sommes impatients de débloquer rapidement ces centres de demande et de faciliter la mise en place de sources d'approvisionnement fiables en GNL pour répondre à la croissance de la demande. »

Il a ajouté : « De plus, nous sommes heureux d'annoncer que Nebula Energy est en train de créer une société d'armateurs, Nebula Energy Shipping, où tous les actifs maritimes seront détenus et exploités. Cette société fournira des services de transport efficaces et sûrs pour répondre à la demande croissante de nos activités de GNL. »

AG&P LNG dispose d'un pipeline de croissance considérable avec un total de 6 terminaux de GNL en cours de développement avec une capacité proposée de 25 MTPA dans le cadre de plusieurs projets de croissance internationaux. Dans son portefeuille de projets de terminaux de GNL, AG&P LNG est l'opérateur du premier terminal d'importation et de regazéification de GNL aux Philippines, le terminal d'importation de GNL des Philippines (PHLNG) situé dans la baie de Batangas.

À propos d'AG&P LNG

AG&P LNG est un leader mondial dans le développement et l'exploitation de solutions de logistique et de distribution de GNL et de gaz. AG&P fournit l'infrastructure permettant d'accéder facilement et en toute sécurité au gaz naturel sur les marchés nouveaux et en croissance. Nous agissons en tant que propriétaire et fournisseur de services couvrant le développement, le financement, l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et la construction d'infrastructures gazières sur terre et en mer, reliant les fournisseurs aux clients en aval. Consultez www.agplng.com .

À propos de Nebula Energy

Nebula Energy est une organisation entièrement intégrée d'investissement, de développement, de transport et de gestion d'actifs qui propose des solutions créatives et à valeur ajoutée aux services publics, aux entreprises du secteur privé, aux coopératives et aux municipalités pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

Nos projets apportent une valeur sociale, environnementale et économique importante en réduisant les émissions, en diminuant l'empreinte carbone et en améliorant la fiabilité globale des infrastructures énergétiques. Dans les pays en développement, Nebula Energy fournit le capital nécessaire à la mise en place de solutions énergétiques globales pour l'énergie critique afin de combler le fossé entre l'offre et la demande. Consultez www.nebulaenergy.net .