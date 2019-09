Nebulizador inAResp da Abbott oferece opção mais compacta e portátil para inalação

"Com inAResp, agora as pessoas que realizam inalação podem ter a solução de que precisam, com os mais altos padrões de qualidade, na comodidade de suas casas", comenta Riva Dimitrov, Diretora Médica da Divisão de Farmacêuticos Estabelecidos da Abbott no Brasil.

Em dias mais frios, muitos lugares como escritórios, transportes públicos e residências mantêm as janelas fechadas por mais tempo, sem ventilação adequada e com maior risco de proliferação de vírus e bactérias. Como consequência, as idas ao hospital acabam sendo mais frequentes, principalmente por conta de gripe, asma, bronquite e outras doenças respiratórias. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2018 foram registradas cerca de 1.2 milhões de internações hospitalares decorrentes de doenças respiratórias. Essas doenças afetam, principalmente, a faixa etária entre 0 e 15 anos8.

"O grande diferencial da tecnologia de inAResp é o tamanho da partícula de medicamento produzida pelo nebulizador, pois partículas grandes não chegam até o pulmão e partículas pequenas demais entram e saem dos pulmões sem serem absorvidas. InAResp produz partículas finas no tamanho médio de 2.15μm, o que é considerado ideal para chegar mais profundamente aos alvéolos do pulmão e desta forma melhorar sua absorção e a eficiência da nebulização", explica Riva Dimitrov.

Além disso, seu design pequeno foi desenvolvido para facilitar o momento da inalação, podendo ser usado em diferentes posições e lugares, pois utiliza apenas pilhas. Riva conclui: "inAResp apresenta os mais altos padrões de nebulização atualmente disponíveis para os brasileiros, ajudando-os a estar e permanecer mais saudáveis".

Sobre a Abbott:

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver da melhor maneira possível, em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias inovadoras que transformam a vida das pessoas abrange negócios e produtos líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, produtos nutricionais e medicamentos de marca. Nossos 103 mil colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, a Abbott trabalha para proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde em todo o país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.400 colaboradores em áreas como produção, pesquisa e desenvolvimento, logística, vendas e marketing. As principais unidades da Abbott no país ficam em São Paulo, Sede Administrativa; Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

