NEC Ibérica y NEC Laboratories Europe avanzan en la investigación del espacio de datos y la tecnología 5G con un campus inteligente para la Universidad de Murcia

HEIDELBERG, Alemania, 6 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- NEC Iberica y NEC Laboratories Europe están construyendo una red de comunicaciones inteligente para el campus de la Universidad de Murcia que proporcionará una plataforma de 5G experimental para la enseñanza de sus estudiantes y la innovación en la investigación. Este campus inteligente incluirá espacios de datos basados en FIWARE y un ecosistema mejorado para el Internet of Things (IoT) diseñado para optimizar la eficiencia energética de la universidad.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) de España lidera el proyecto de campus inteligentes, denominado «Distributed Computing Intelligence», como contratación precomercial de servicios de I+D+i (Contratación Pública Precomercial). La red de campus inteligentes está financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para impulsar su misión «Una manera de hacer Europa» y es una colaboración entre la Universidad de Murcia y expertos en el área de estas tecnologías.

Para implementar el proyecto, NEC y sus socios emplearán un sistema 5G privado y multipropósito dentro del campus de Espinardo de la universidad, lo que proporcionará una instalación de investigación de última generación y un banco de pruebas para el estudio de las redes 5G, la computación en la frontera (Edge Computing), los espacios de datos y los ecosistemas de IoT. Usando la plataforma de campus inteligente de la Universidad de Murcia, los estudiantes desarrollarán habilidades avanzadas de redes 5G e IoT, mientras que los investigadores tendrán acceso a uno de los entornos más avanzados de Europa para la investigación del espacio de datos y tecnología 5G de vanguardia. La administración de la universidad hará uso del sistema para mejorar las operaciones.

Antonio Skarmeta, coordinador de proyectos estratégicos de la Universidad de Murcia, explicó: «Buscamos explorar el desarrollo de soluciones más allá de la concepción actual de las ciudades e infraestructuras inteligentes. Queremos soluciones avanzadas y de futuro que puedan integrar sistemas dinámicos e inteligentes y adaptarse a las necesidades de cada usuario. Nuestra plataforma de campus inteligentes es una parte integral de esta visión».

Para fomentar la investigación innovadora, la arquitectura IoT del campus de Espinardo incluirá FIWARE: el marco tecnológico de código abierto para crear soluciones inteligentes y espacios de datos federados. Los estudiantes e investigadores pueden usar FIWARE para aprovechar los componentes básicos de IoT de código abierto para su propio trabajo, mientras se aseguran de que cumpla con ETSI NGSI-LD, el estándar industrial de la Unión Europea para la gestión de información de contexto.

La clave para el éxito en la implementación del sistema 5G privado es la computación en la frontera, que incluye las funciones 5G de segmentación de red y orquestación de las funciones desplegadas en la frontera. Aunque todavía son experimentales, estas tecnologías son necesarias para desplegar de manera segura diferentes proyectos de investigación universitarios en la red y administrar los recursos de la misma. Hicham Chiker, gerente de proyectos de NEC Ibérica, afirmó: «Es un placer y un gran desafío administrar este ambicioso proyecto porque combina varias tecnologías centrales del futuro: inteligencia artificial, redes 5G avanzadas y computación distribuida. Al crear un sistema de trabajo que las utiliza, estamos estableciendo una referencia para futuras iniciativas en la misma dirección».

Para incorporar la computación en la frontera, NEC, en colaboración con otros miembros del equipo, está actualmente integrando extensiones de computación en la frontera en el campus inteligente de la universidad, el sistema 5G privado y el marco IoT. También se plantea un marco de gestión y orquestación (MANO) para el ecosistema 5G IoT. Ernöe Kovacs, gerente senior de ecosistemas y estándares de datos en NEC Laboratories Europe, declaró: «Sin la segmentación de la red, no se puede aislar adecuadamente a los diferentes grupos de usuarios y podrían entrar en conflicto. La segmentación de la red permite lograr el aislamiento y es una de las ventajas del 5G. En las redes públicas actuales aún no está disponible para el uso general». Kovacs añade: «Con la orquestación en la frontera ocurre algo similar: la tecnología está prevista pero no está realmente disponible para la experimentación. Lo que la Universidad de Murcia necesita es la capacidad de crear espacios de datos conectados y seguros dentro de los sistemas cercanos al usuario y en la nube; esto permitirá que los investigadores, los estudiantes y la administración de la universidad colaboren utilizando datos compartidos con diferentes niveles de acceso». Para ello, diferentes espacios de datos se ejecutarán en paralelo, protegidos y aislados por la red, mientras se ajustan automáticamente a las diferentes ubicaciones y usos de los datos. Esto creará un sistema de información inteligente en todo el campus.

Además de por la investigación, la Universidad de Murcia apuesta por reducir su huella de carbono mediante el ahorro de energía. Aplicará medidas como utilizar su creciente red de sensores IoT, con lo que monitoreará y controlará el uso de energía de sus edificios. Para ayudar a administrar el uso general de energía de cómputo de la universidad, NEC está implementando su Cloud City Operation Center (CCOC), que supervisará las necesidades de datos del campus de Espinardo en tiempo real. Para vincular entidades de IoT en espacios de datos, el CCOC incluirá el context broker FIWARE, NEC NGSI-LD Scorpio Broker, que ayudará a hacer crecer el ecosistema de IoT de la universidad de manera estable y escalable. Se espera que la red del campus inteligente de la universidad entre en funcionamiento en 2023.

Acerca de NEC Laboratories Europe GmbH

NEC Laboratories Europe investiga y desarrolla tecnología de vanguardia para crear soluciones sociales innovadoras. Ubicados en Heidelberg, Alemania, las principales áreas de investigación de NEC Laboratories Europe incluyen la inteligencia artificial, la seguridad del blockchain, las redes 5G y 6G y las plataformas IoT. Estas tecnologías promueven las soluciones del Grupo NEC para una sociedad mejor en los campos de la salud digital, las ciudades más seguras, los servicios públicos y las infraestructuras de comunicación.

Para más información visite https://www.neclab.eu.

Acerca de NEC Europe Ltd. NEC Europe Ltd. es una filial propiedad de NEC Corporation, líder en la integración de tecnologías de redes informáticas que benefician a empresas y personas de todo el mundo. NEC Europe Ltd. se basa en su herencia y reputación de innovación y calidad, proporcionando su experiencia, soluciones y servicios a una amplia gama de clientes, desde operadores de telecomunicaciones hasta empresas y el sector público.

Para más información visite la página web de NEC Europe Ltd. en: http://uk.nec.com.

Acerca de NEC Iberica

NEC Iberica es una subsidiaria de propiedad total de NEC Corporation. La empresa es un centro de competencia para Ciudades Inteligentes, que desarrolla productos para este campo y apoya proyectos internacionales en sus objetivos por conseguir la transformación digital. Para desarrollar productos e implementar proyectos, NEC Iberica utiliza su propia plataforma, el Cloud City Operation Center (CCOC) que incorpora FIWARE, una plataforma de código abierto para el desarrollo de ciudades inteligentes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1938750/CDTI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1938751/Funded_by_the_EU.jpg

SOURCE NEC Laboratories Europe GmbH