Nech sa tak stane: Snapmaker oslavuje 5. výročie založenia

Generálny riaditeľ spoločnosti Daniel Chen k päťročnému pôsobeniu poznamenal: "Som hrdý na to, čo sme za posledných 5 rokov dosiahli. Je to míľnik, ktorý ukazuje, že náš tím, užívatelia a partneri veria, že práca, ktorú robíme, je cenná. Bez vašej neochvejnej podpory by sme sa nedostali tak ďaleko a ja by som rád využil túto príležitosť, aby sme vám vyjadrili vďačnosť a spoločne oslávili tento významný okamih."

"Koncept našej značky sa v priebehu rokov zmenil z 'urob čokoľvek' na 'urob niečo skvelé'. Dúfame, že na začiatku umožníme každému užívateľovi vytvoriť čokoľvek. Život je však krátky a my máme len obmedzený čas a energiu na to, aby sme sa venovali tomu, čo nás baví. "

V rámci osláv svojho 5. výročia usporiada spoločnosť Snapmaker od augusta do októbra sériu podujatí na tému "nech sa tak stane" s cieľom podeliť sa so svojimi užívateľmi a partnermi o míľniky a výzvy uplynulých päť rokov a zároveň sa pripraviť na budúce príležitosti. Oslavná kampaň sa skladá z on-line podujatí, ktoré umožňujú nadviazať kontakt s používateľmi a vyhrať špeciálne ceny, z celosvetového výročného výpredaja, ktoré ponúka atraktívne zľavy a virtuálnu party.

Súčasťou osláv bude aj charitatívny príspevok spoločnosti Snapmaker na ochranu zvierat, vzdelávanie STEAM a udržateľnosť. Okrem toho bude tiež spustená špeciálna webová stránka k 5. výročiu, ktorá bude určená na interakciu s rôznymi stranami, na zdieľanie príbehu spoločnosti Snapmaker, posolstvo generálneho riaditeľa a podrobností o udalostiach.

Daniel ďalej uviedol: "Počas posledných piatich rokov sme zaznamenali mimoriadny rast a rozvoj, ale stále je pred nami dlhá cesta. Ďalej budeme pokračovať v sprístupňovaní nástrojov bežným spotrebiteľom pomocou nových technológií, aby sme umožnili každému jednotlivcovi radosť z výroby a tvorby niečoho úžasného."

O spoločnosti Snapmaker

Snapmaker je inovatívna a rýchlo rastúca spoločnosť zameraná na vývoj stolných digitálnych výrobných strojov. Snapmaker sa zameriava na 3D tlač, laserové gravírovanie a technológie CNC na vyrezávanie a vyvíja vysoko kvalitné, modulárne a multifunkčné stolové 3D zariadenia.

Kontaktné údaje

Emailová adresa: [email protected]

