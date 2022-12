NeedsList lance en urgence le marché de l'aide en ligne « RespondLocal », soutenu par Google.org, alors que la crise en Ukraine s'aggrave

LONDRES, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Alors que la guerre en Ukraine s'intensifie, la société de technologie humanitaire Needslist lance en urgence une plateforme en ligne pour aider les organisations locales à accéder rapidement à des dons à grande échelle de vêtements chauds, de générateurs, de nourriture et d'autres produits de première nécessité.

Selon des estimations de l'ONU, 17,7 millions de personnes en Ukraine sont dans le besoin, alors que la chute des températures et les coupures de courant massives alimentent la crise humanitaire. Cette plateforme permet aux entreprises, aux grandes ONG internationales et à d'autres fournisseurs de s'associer à de petites organisations locales, par le biais d'un marché en ligne.

Google.org a soutenu NeedsList en lui accordant une subvention d'un million de dollars et en mettant à sa disposition une équipe de sept Google Fellows, des ingénieurs qui ont travaillé à temps plein pendant six mois pour renforcer les fonctions de sécurité et traduire la plateforme en cinq langues.

Depuis le lancement de NeedsList, la plateforme RespondLocal a fourni plus de 19 millions de dollars d'aide, à plus de 500 000 bénéficiaires dans 25 pays, en soutenant la relocalisation de réfugiés afghans, ukrainiens et vénézuéliens aux États-Unis, et en fournissant des EPI COVID fabriqués localement aux travailleurs sanitaires réfugiés au Bangladesh, en Irak, en Ouganda et au Kenya.

Kat Sellers, responsable scientifique chez NeedsList, a déclaré :

« La crise en Ukraine s'aggrave et nous devons être dynamiques dans un environnement de plus en plus volatile. RespondLocal est conçu pour permettre une action humanitaire plus rapide et plus durable, en mettant en relation les plus grandes ONG multilatérales avec les plus petites organisations locales en temps réel. Nous sommes extrêmement enthousiastes quant au potentiel de cette solution et nous sommes reconnaissants à l'équipe de Google.org d'en faire une réalité. »

Jen Carter, responsable mondiale de la technologie chez Google.org, a ajouté : « Le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire dans le monde a atteint un niveau record. Il est donc essentiel de fournir une aide de la manière la plus efficace possible. Grâce à une subvention et à une étroite collaboration bénévole avec l'équipe de NeedsList, les boursiers de Google.org ont pu aider NeedsList à construire l'instance ukrainienne de RespondLocal, une plateforme qui changera la donne et qui permettra à Needslist de venir en aide à des millions d'Ukrainiens, y compris ceux qui se trouvent encore en Ukraine et ceux qui ont rejoint d'autres pays européens. »

Toutes les organisations admises sont soumises à des critères stricts afin de garantir que les donateurs et les bénéficiaires de l'aide puissent se sentir en confiance. Les organisations locales Team4UA et SpivDiia ont déjà fourni de l'aide par le biais de la plateforme.

Kat a poursuivi : « Nous encourageons chaque entreprise, fournisseur ou ONG souhaitant apporter son aide à l'Ukraine à s'impliquer, que ce soit par des dons en nature ou des financements, afin de garantir que l'aide parvienne aux organisations locales qui en ont le plus besoin. »

Pour en savoir plus ou vous inscrire, rendez-vous sur www.needslist.co

