内布拉斯加州的企业行政总裁于 Heartland Summit分享对经济发展的见解

Heartland Forward 的旗舰活动聚焦奥马哈在刺激经济发展方面的成就

阿肯色州本顿维尔2023年11月11日 /美通社/ -- 周四，Carmen Tapio 在 Heartland Forward 国际峰会上分享了奥马哈市的促进经济发展措施，以及她在奥马哈北部一个不发达社区的历史性投资所产生的影响。她在内布拉斯加州的一家企业担任行政总裁，这是该州由非洲裔美国人持有的企业中最大型的。峰会上，她还谈及她对经济发展的见解。

Tapio 参加了Heartland Summit的小组讨论，主题为促进奥马哈兴旺发展的"秘方"。小组讨论由 Axios 联合创始人 Mike Allen 主持，参与讨论的还包括了来自其他两个 2023 "秘方" 社区的代表 -- Lightship Capital 的创始人兼行政总裁，来自俄亥俄州辛辛那提市的 Candice Matthews，以及密西西比州牛津市的市长 Robyn Tannehill。

Heartland Summit的组织者选择以奥马哈为主题的原因是，这个城市重视就业增长和城市核心区复兴，强调商业、慈善和公共部门之间的紧密合作，并因此实现了多年的稳定经济增长。

Tapio 的经济发展故事，也凸显了私营和公共领域合作所产生的影响。2015年，Tapio 特意在一个平均贫困率高达 59%的破落社区成立了自己的企业 North End Teleservices。在这个平均中位收入仅有国家平均水平 40% 的社区中，她的公司的出现一改当地颓势，使其成为了一个欣欣向荣、蓬勃发展的社区。

Tapio 的战略方法是投资弱势社区，增强当地经济实力，而不是把当地的人和物替换掉。这意味着她的投资不仅是提振贫弱地区的经济现状，而是投资在当地人民身上。

"实现 North End Teleservices 创造更多工作岗位，改变人民生活的使命，对奥马哈起到了举足轻重的影响。我们为提振和复兴奥马哈长年积弱的地区共同努力，让奥马哈每一寸地方都是有意义的，可享用的，整个社区都能从中受益，" North End Teleservices 的主席兼行政总裁 Carmen Tapio 表示。"奥马哈被 Heartland Forward 视为‘秘方'社区，这点别具意义，正代表着大家齐心协力，并肩战斗所结出的果实。它表明了我们的社区利益相关方清楚该如何团结一致，实现我们打造更大、更好社区的共同理想。很荣幸能够代表我的城市和机构在 Heartland Summit上分享我们的故事，以及其他 Heartland 的社区能够从我们的做法中所能汲取的经验。"

Heartland Summit是一次由 Heartland Forward 智库所举办的旗舰活动，于阿肯色州本顿维尔召开，为期一天半。来自 Heartland 和国内各地的领袖和专家们在此齐聚一堂，讨论面临的挑战、制定可执行的解决方案，并强化相互间的联系。

作为 North End Teleservices 的主席兼行政总裁，Carmen Tapio 创立并运营的企业是内布拉斯加州里由黑人拥有的最大型企业。在过去的连续四年中，North End Teleservices 都被提名为 Inc. 5000 的"发展最快企业"，并在 2022 年上升至前 15%。自成立以来，该公司已为内布拉斯加州的经济贡献了超过 25 亿美元。

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