内布拉斯加州公司凭借创造就业的业务模式入选2025年最具影响力公司榜单

Real Leaders将在全国大会上表彰North End Teleservices，以肯定其在非传统领域创造优质就业机会的创新商业模式。

内布拉斯加州奥马哈2025年1月9日 /美通社/ -- 全国性杂志对一家总部位于奥马哈的公司给予表彰，以肯定其在“非传统领域创造优质就业机会”的创新模式。North End Teleservices入选Real Leaders Magazine评选的2025年最具影响力公司榜单。此奖项到来之际，恰逢North End Teleservices距成立十周年仅有数月时间。

虽然该公司经历了天翻地覆的成长，员工人数从初创企业规模增至近1,000人，但其始终秉持同一个使命——创造就业，改变生活。North End Teleservices于2015年开业，当时其所在邮政区域的5年平均贫困率高达59%。首席执行官Carmen Tapio解释道：“我们从一开始就确立了振兴社区的目标。 我们从一开始就采取不同的行事方式，就是为那些最容易被忽视、被低估以及最难就业的人消除就业障碍。“凭借超过4亿美元的经济影响力，公司致力于在最需要它的地方发挥作用，为个人、家庭和社区带来变革。North End Teleservices正在全州范围内扩大影响力，同时拓展服务范围，包括提供免费交通服务等等。

North End Teleservices已成为受到其他企业钦佩并可供效仿的极具影响力的非传统典范。North End Teleservices在来自超过15个国家的公司中脱颖而出，对这些公司的衡量标准包括增长、收入以及I.M.P.A.C.T.六大支柱（意图、模式、人员、问责、协作和转型）。

据Real Leaders介绍，候选公司通过严格的评估流程接受评审，使真正体现目标驱动型领导力的公司榜上有名且得到表彰。“如今，似乎每家公司都自称具有影响力，”Real Leaders总裁Kevin Edwards表示， “我们希望聚焦真正致力于产生影响的企业。通过将首席执行官访谈和社区驱动的影响力评估相结合，我们确保入选榜单的组织都实至名归。各类别得分最高的入围公司将在Real Leaders UNITE 2025大会分享最佳实践，激励更好的领导者创造更美好的世界。”

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关于North End Teleservices

North End Teleservices, LLC是一家全渠道全球性提供商，专为政府和商业部门提供外包呼叫中心服务。 该公司践行“创造就业，改变生活”的使命。 该公司入选2024年美国商会小企业百强。 North End是一家经过认证的女性所有、少数族裔所有、商业落后区域和企业振兴区域企业，通过服务拓展其客户的品牌和服务交付模式。 North End与各种规模的B2B、B2C和政府机构合作，通过定制呼叫中心运营，满足每个客户的特定需求。

关于Real Leaders

Real Leaders是发展最快的影响力驱动型领导者社区，并依托全球性媒体平台提供支持。 Real Leaders成立于2010年，倡导负责任的领导力，在重视利润的同时将员工、社会和地球放在首位。 Real Leaders是一家独立拥有的B型认证企业，也是联合国全球契约的成员，其使命是团结远见卓著的领导者，改变目光短浅的世界。

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