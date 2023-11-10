內布拉斯加州行政總裁於 Heartland Summit 上分享經濟發展見解

Heartland Forward 的旗艦活動聚焦奧馬哈市在刺激經濟發展方面的成功

阿肯色州本頓維爾2023年11月10日 /美通社/ -- 本週四，內布拉斯加州最大的非裔美國人經營企業的行政總裁 Carmen Tapio 於 Heartland Forward 的全國峰會上發表講話，講話內容包括分享奧馬哈市在推動經濟增長方面所做的工作、總裁本人對經濟發展的見解以及她對北奧馬哈服務不足群體所做的歷史性投資帶來的影響。

Tapio 參與了 Heartland Summit 期間的座談會，會上強調了令奧馬哈市蓬勃發展的「秘方」。會議由 Axios 共同創辦人 Mike Allen 主持，亦有來自其他兩個 2023 年「秘方」社群的代表，包括來自俄亥俄州辛辛那堤的 Lightship Capital 創辦人兼行政總裁 Candice Matthews 以及密西西比州牛津市長 Robyn Tannehill。

Panel moderator, Mike Allen, Mayor Robyn Tannehill, Candice Matthews, and Carmen Tapio speak at the Heartland Summit, a flagship event of think-and-do tank Heartland Forward

Heartland Summit 主辦單位選擇奧馬哈，是因為奧馬哈注重就業增長和城市核心復興，並強調企業、慈善機構和公營部門間的強力合作，從而實現多年的穩健經濟增長。

Tapio 有關經濟增長的見解，強調了私營和公營部門合作所帶來的影響。2015 年，Tapio 有意將她的企業 North End Teleservices 建立在頹喪和缺乏投資的社區中，該社區的平均貧窮率為 59%。該社區的平均收入中位數只有全國平均水平的 40%，該企業的進駐改變了當地的經濟景觀，將這個社區打造成為繁榮喧鬧的活力社區。

Tapio 在投資和賦能務不足社區時，確保社區民眾無需離開家園，她採用的這一策略意味著其投資在振興不發達地區的環境的同時，亦對當地民眾進行投資。

North End Teleservices 主席兼行政總裁 Carmen Tapio 表示：「North End Teleservices 完成了創立就業機會及改變生活的使命，為奧馬哈帶來了指數級影響。我們共同努力，加強和振興奧馬哈長久以來服務不足的地區，確保每個地方和空間都有價值、無障礙，且能被整個社區所享用。」「Heartland Forward 將奧馬哈稱為『秘方社區』，這一稱號非常特別，代表了許多人共同努力的成果。這反映了我們的社群持份者知道如何團結起來，實現我們創立一個更大、更美好的社區的共同願景。我非常榮幸能夠在 Heartland Summit 上代表我的城市和企業分享我們的故事，讓其他中心地區社群能夠從我們身上借鑒一些經驗。」

Heartland Summit 是行動策略顧問組織 Heartland Forward 的旗艦活動，該活動於阿肯色州本頓維爾舉行，為期一天半，各位領導者及專家會在峰會上探討各種挑戰、制定可行的解決方案，並加強中心地區和全國各地的聯繫。

作為 North End Teleservices 的主席及行政總裁，Carmen Tapio 創立及經營了內布拉斯加州最大的黑人經營企業。North End Teleservices 連續四年入選了《Inc.》的 5000 間最快增長企業榜單，並於 2022 年躋身前 15%。自創立以來，該公司已為內布拉斯加州的經濟貢獻了超過 25 億美元。

North End Teleservices