Neiman Marcus feiert Preisträger, die Luxuserfahrungen revolutionieren

Die wegweisende Veranstaltung bringt weltweit führende Persönlichkeiten und kreative Kräfte im Bereich der Luxusmode zusammen, um Brunello Cucinelli, Jonathan Anderson und Amina Muaddi zu ehren

PARIS, 6. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Neiman Marcus Group (NMG) veranstaltete gestern Abend ein Treffen in Paris, um die Neiman Marcus Awards zu feiern und die Preisträger des Jahres 2023 zu ehren. Die Veranstaltung markierte auch den Beginn des jährlichen Kundenprogramms, das die volle Stärke der Merchandising- und Marketing-Magie von Neiman Marcus und seine engen Beziehungen in der Modegemeinschaft nutzen wird.

Geoffroy van Raemdonck, Jonathan Anderson, Amina Muaddi, Brunello Cucinelli, Lana Todorovich Noah Cyrus performed for guests at Neiman Marcus Awards in Paris Ashley Park attended Neiman Marcus Awards in Paris wearing Brunello Cucinelli collection

„Das pulsierende Zentrum der Luxusbranche zusammenzubringen war ein unglaublich wichtiger Bestandteil der Neugestaltung der Awards-Plattform", sagte Geoffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer von NMG. „Heute Abend sind wir zusammengekommen, um vereint durch unsere Leidenschaft für unsere Kunden Visionäre auf dem Gebiet der Mode zu feiern, die Luxuserfahrungen revolutionieren".

Das Einzelhandelsunternehmen versammelte Branchenführer und kreative Kräfte sowie globale Markenpartner, früheren Preisträger und Top-Kunden. Mehr als 50 Modemarken waren vertreten, die zusammen fast 200 Mrd. USD an Gesamtumsatz erwirtschaften und fast eine halbe Million Menschen auf der ganzen Welt beschäftigen.

Brunello Cucinelli erhielt den renommierten Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion, eine Auszeichnung mit der in den vergangenen 85 Jahren mehr als 150 Modekoryphäen geehrt wurden. Die ersten Auszeichnungen gingen an Jonathan Anderson, Creative Director von LOEWE, der den neuen Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion, erhielt, und an die Accessoire-Designerin Amina Muaddi, die den neuen Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion erhielt. Die Figur des Neiman Marcus Award wurde 1961 von William King entworfen und symbolisiert den unbändigen Geist der Freiheit, der für Modeschöpfer so wichtig ist.

„Ich bewundere die 20-jährige Zusammenarbeit mit Neiman Marcus, einer der höchsten Ausdrucksformen von Mode und Luxus der Welt und eine Ikone für Lifestyle und Eleganz", sagte Cucinelli. „Ich danke Ihnen [Neiman Marcus] für dieses Geschenk, denn es ist ein Tribut und eine Ehre für unser Italien, für unsere Region Umbrien, für unser Solomeo und all jene Menschen, die mit ihren geschickten Händen in der Lage sind, besondere Dinge zu entwerfen".

Die Veranstaltung fand im La Suite Girafe statt und bildete den Abschluss der Herbst/Winter 2023 Saison der Paris Fashion Week. Zu den namhaften Teilnehmern zählten: Noah Cyrus, die für die Gästen performte, Ashley Park und Paul Forman von Emily in Paris, die beide Stücke aus der Kollektion von Brunello Cucinelli trugen; Sabrina Elba, Didi Han, Lori Harvey, Tina Kunakey, Olivia Palermo und weitere. Ehrengast Rosita Missoni feierte ihr 50. Jubiläum der Verleihung des Distinguished Service Award.

„Ich danke Ihnen, Neiman Marcus, dass Sie mich ausgewählt haben. Sie waren von Anfang an dabei und glaubten an mich, als es niemand sonst tat", sagte Anderson bei der Veranstaltung. „Vielen Dank, dass Sie LOEWE bei all unseren Vorhaben unterstützen".

Der einzigartige Markenausdruck jedes Preisträgers wird im Rahmen des integrierten Ansatzes des Einzelhandelsunternehmens, die Kunden durch unvergessliche Erlebnisse in Geschäften, online und durch Fernverkäufe anzusprechen, zum Leben erweckt. Sie erhalten Premium-Zugang zu exklusiven Veranstaltungen, ausgewählten Kollektionen und Einzelhandels-Aktivitäten. Die Aktivitäten werden im Rahmen einer integrierten Marketingstrategie über die Website, die App, soziale Medien, Store-Visuals und das Neiman Marcus Book weiter unterstützt. Zur Feier der Awards wurden mehrere Schaufenster umgestaltet, um frühere Preisträger zu ehren, deren Vermächtnis die Kunden auch heute noch inspiriert.

„Es kommt nicht oft vor, dass ein Accessoire-Designer die gleiche Anerkennung erhält wie ein Ready-to-Wear-Designer oder als Innovator im Modebereich wahrgenommen wird", erklärte Muaddi. „Dies ist eine besonders wichtige Auszeichnung für mich, weil es immer mein Traum war, Neiman Marcus als Partner zu haben, bevor ich mein Geschäft gründete, und Neiman Marcus hat von Anfang an an mich geglaubt."

Brunello Cucinelli wird die Icon Collection diesen April mit exklusiven Stücken und einem persönlichen Auftritt für Kunden in Dallas auf den Markt bringen. Jonathan Anderson und Amina Muaddi werden jeweils exklusive Kollektionen entwerfen und mit Neiman Marcus-Kunden in ausgewählten Geschäften im ganzen Land feiern. Neiman Marcus wird in neue Kategorien expandieren und jedes Jahr verschiedene Kreative der Branche auszeichnen.

Die Neiman Marcus Awards-Plattform ist eine von vielen Möglichkeiten, wie das Luxus-Einzelhandelsunternehmen einen differenzierten Halo-Effekt für alle Markenpartner schafft und das Leben für seine Luxuskunden außergewöhnlich macht. Weitere Informationen über die Neiman Marcus Awards finden Sie auf der Website von Neiman Marcus Awards.

#neimanmarcusawards | @neimanmarcus

Link zu weiteren Informationen und Beiträgen hier.

INFORMATIONEN ZU DEN NEIMAN MARCUS AWARDS

Die Neiman Marcus Awards sind eine neue Plattform, um bahnbrechende Koryphäen der Modebranche weltweit zu würdigen und zu fördern. Dazu gehört die Rückkehr des prestigeträchtigen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion, einer Auszeichnung, die vor 85 Jahren von Carrie Marcus Neiman und Stanley Marcus ins Leben gerufen wurde, sowie zwei erweiterte Kategorien: der Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion und der Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion.

Der Distinguished Service Award wurde an über 150 Luxusmodegrößen vergeben, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Estée Lauder Carolina Herrera und Baccarat.

Die Neuauflage der Auszeichnungen ist eine Erweiterung der Wachstumsstrategie des Unternehmens zur Revolutionierung von Luxuserfahrungen. Damit werden Markenpartner gewürdigt, die das Interesse an dem innovativen Ansatz von NMG im Einzelhandel und dem zielgerichteten Engagement, positive Impulse zu setzen, teilen. Als Relationship Business verkörpert die Awards-Plattform das differenzierte Geschäftsmodell des Unternehmens und bringt Markenpartner auf völlig neue Weise mit Luxuskunden zusammen.

INFORMATIONEN ZU NEIMAN MARCUS:

Neiman Marcus ist ein Luxus-Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Dallas, das Kunden seit 1907 Zugang zu exklusiven und aufstrebenden Marken, vorausschauenden Service und einzigartigen Erlebnissen bietet. Jeden Tag steht Neiman Marcus mit Kunden auf der ganzen Welt in Kontakt und erfreut sie mit außergewöhnlichen Erlebnissen in 36 Filialen in den USA, über eine der größten E-Commerce-Luxusplattformen in den USA, sowie durch branchenführende Fernverkaufs- und Personalisierungstechnologie. Von köstlichen Speisen und verwöhnenden Schönheitsdienstleistungen bis hin zu maßgeschneiderten Erlebnissen und exklusiven Produkten ist für jeden etwas geboten. Um über die aktuellen Neuigkeiten und Events bei Neiman Marcus auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie neimanmarcus.com oder folgen Sie der Marke auf Instagram, Facebook, YouTube und Twitter.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2016129/Neiman_Marcus_Group_Awards_Group_Shot.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2016128/Neiman_Marcus_Group_Noah_Cyrus.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2016130/Neiman_Marcus_Group_Ashley_Park.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/426902/neiman_marcus_Logo.jpg

SOURCE Neiman Marcus Group