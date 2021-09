Nelson Global Products übernimmt Tru-Flex

STOUGHTON, Wisconsin, 27. September 2021 /PRNewswire/ -- Nelson Global Products Inc. („Nelson"), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Lösungen in den Bereichen Wärmemanagement, Akustik, Luft- und Strömungsmechanik sowie Strukturbauteile, hat Tru-Flex LLC („Tru-Flex") übernommen, einen Hersteller von hochentwickelten flexiblen Elementen für Abgassysteme, der Erstausrüster in einer Vielzahl von globalen Endmärkten beliefert.

Tru-Flex mit Sitz in West Lebanon, Indiana, liefert Auspuffbälge, Metallschläuche und Nachrüstprodukte für On- und Off-Road-Nutzfahrzeuganwendungen und verfügt über Produktionsstätten in Indiana und Zimna Wodka, Polen. Die Übernahme ermöglicht es Nelson, integrierte Wärme-, Flüssigkeits- und NVH-Lösungen anzubieten, und erweitert die globale Präsenz von Nelson durch die Aufnahme von Produktionsbetrieben in Europa.

„Wir freuen uns, das gesamte Tru-Flex-Team bei Nelson willkommen zu heißen", sagte Steve Scgalski, CEO von Nelson. „Durch die Kombination der Stärken von Tru-Flex in den Bereichen Technik, NVH-Lösungen und europäische Niederlassungen mit den globalen Einkaufs-, Logistik-, Produktions- und Vertriebsnetzen und den technischen Fähigkeiten von Nelson können wir unsere Kunden besser bedienen und unser Wachstum beschleunigen."

HBM Holdings, eine Holdinggesellschaft im Besitz eines vom Gründer Harry B. Mathews Jr. gegründeten Familientrusts, ist die Muttergesellschaft von Tru-Flex. HBM wird durch eine Investition in Nelson eine Eigentümerposition beibehalten.

Informationen zu Nelson Global Products

Nelson Global Products verfügt über 80 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Bereiche Wärmemanagement, Akustik, Luft- und Strömungsmechanik sowie Strukturbauteile für den Erstausrüster- und Nachrüstmarkt in den Bereichen On-Highway, Off-Highway, Industrie und Powersports.

Nelson Global Products, ein Unternehmen von Wind Point Partners, beschäftigt über 3.500 Mitarbeiter und verfügt über 23 Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten (10), Indien (6), Mexiko (2), Brasilien (2), Polen (1), China (1) und Australien (1). Weitere Informationen zu den Standorten, Produkten oder Dienstleistungen von Nelson Global Products finden Sie unter www.nelsongp.com .

Informationen zu Wind Point Partners

Wind Point Partners ist eine in Chicago ansässige Private-Equity-Firma mit einem verwalteten Vermögen von rund 4 Milliarden Dollar. Wind Point konzentriert sich auf Partnerschaften mit hochkarätigen Managementteams, um gut positionierte mittelständische Unternehmen zu erwerben, bei denen ein klarer Weg zur Wertschöpfung eingeschlagen werden kann. Das Unternehmen strebt Investitionen in den Bereichen Konsumgüter, Industrieprodukte und Unternehmensdienstleistungen an. Wind Point investiert derzeit aus Wind Point Partners IX, einem Fonds, der 2019 aufgelegt wurde.

Weitere Informationen zu Wind Point finden Sie unter www.windpointpartners.com .

SOURCE Nelson Global Products Inc.