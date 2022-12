Neolith accelera la propria strategia di espansione internazionale con l'apertura di due centri di distribuzione diretta in Australia

MELBOURNE, Australia, 7 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Neolith, leader mondiale della pietra sinterizzata, ha celebrato ieri l'apertura ufficiale dei suoi due nuovi centri di distribuzione australiani nel corso di un evento a Melbourne, a cui hanno partecipato più di 200 architetti, designer di interni, massimi rappresentanti della comunità dei designer e appassionati di marchi che si sono riuniti in una serata molto speciale per festeggiare il grande momento. Gli ospiti, provenienti dalle principali città del paese, hanno avuto la possibilità di toccare con mano il design di alta gamma e le soluzioni architettoniche presentate per ispirare la creazione di spazi unici e molteplici applicazioni, quali cucine, bagni, pavimenti, facciate e persino arredi di designer esclusivi.

"Il nostro programma di crescita internazionale è una pura riflessione sull'elevata richiesta che il nostro marchio sta sperimentando su scala mondiale, divenendo ispirazione per sempre più professionisti e utilizzatori globali. Questo ci ha portato ad aprire due nuovi centri di distribuzione situati a Melbourne e Sydney per soddisfare la richiesta del mercato australiano in varie applicazioni – in particolare cucine, bagni e decorazioni di design d'interni", dice José Luis Ramón, CEO del Gruppo Neolith. "Era possibile realizzarlo solo con il sostegno della passione e dell'impegno dei nostri team globali e locali. E, naturalmente, continueremo ad accelerare la nostra crescita nell'area Asia Pacifico dove, agli inizi del prossimo anno, continueremo ad annunciare nuove aperture".

La serata ha permesso agli ospiti di toccare, sentire, vive e prendere ispirazione dal design all'avanguardia di Neolith presso la nuova struttura di Melbourne. Il catering della serata è stato affidato a Handmade Events di Andrew McConnell mentre la violinista Samantha Abela e il DJ Niki Dé Saint hanno provveduto all'intrattenimento musicale. L'arte dal vivo è stata proposta da Juddy Roller con la creazione di un lavoro esclusivo su di una superficie Neolith. Il team Neolith ha anche avuto il piacere di ricevere Alisa & Lysandra, ex-concorrenti del programma televisivo The Block e prestigiose designer. Durante l'evento erano presenti anche i membri del team esecutivo, oltre ai dipendenti locali, che hanno reso ufficiale l'apertura dei centri di distribuzione di Melbourne e Sydney.

Questi nuovi centri di distribuzione offriranno ai professionisti e agli utilizzatori finali che operano e vivono in Australia l'accesso diretto all'ambita collezione di prodotti Neolith e consentiranno loro di sperimentare la vasta selezione di superfici architettoniche per ispirarli nella creazione di spazi unici.

Dopo il forte investimento che l'azienda ha effettuato nella regione Asia-Pacifico, Neolith prevede di raggiungere un obiettivo di vendita annuale con queste aperture di oltre 50 milioni di euro nella regione Asia-Pacifico nel 2025, dove detiene già posizioni di leadership in mercati importanti come Cina, Giappone, Corea o Taiwan.

Per più di un decennio, Neolith ha realizzato superfici in pietra innovative e all'avanguardia, rinomate per il loro design, qualità e sostenibilità. Celebrate da architetti, designer di interni e proprietari di case esperti di design in tutto il mondo, le raffinate superfici di Neolith sono diventate il punto di riferimento del settore e un elemento essenziale in ogni spazio interno ed esterno ben progettato.

Il centro di distribuzione di Neolith a Melbourne si trova all'indirizzo 10 Sugar Gum Court, Braeside, mentre il centro di distribuzione a Sydney ha sede all'indirizzo Unit 2, 246-252 Hoxton Park Rd, Prestons, NSW 2170.

Fondato nel 2009, Neolith è il marchio leader mondiale per la pietra sinterizzata. Si tratta di superfici architettoniche rivoluzionarie e innovative, dotate di caratteristiche tecniche superiori e fabbricate con materie prime naturali al 100%.

