Neolith concretiza seu compromisso com o mercado norte-americano multiplicando suas aberturas

Em linha com a forte estratégia de expansão da empresa no mercado norte-americano, esta inauguração acompanha as aberturas mais recentes em Atlanta (Georgia) e Miami (Florida), e somam 9.500 metros quadrados de superfície adicionais em centros de última geração. Com isso, a Neolith® converte-se na maior rede de distribuição especializada em Pedra Sinterizada do mercado estadunidense, completando de forma direta e através de sua rede de parceiros colaboradores um total de 35 centros de distribuição no país.