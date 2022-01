Neolith wint opnieuw de prestigieuze ArchRecord architectuurprijs

CASTELLÓN, Spanje, 5 januari 2022 /PRNewswire/ -- Neolith is opnieuw in feeststemming na het ontvangen van de ArchRecord-prijs van het Amerikaanse tijdschrift Architectural Record. Deze prestigieuze prijs wordt door een selecte jury van professionals toegekend. Het Amerikaanse maandblad, dat is gewijd aan architectuur en interieurontwerp, reikt deze prijs elk jaar uit om innovatie, nut en esthetiek te erkennen.

De prijs is toegekend ter erkenning van het geheel nieuwe Metropolitan-model uit de ESSENTIALS-serie, dat tot 90% bestaat uit gerecycled materiaal. Het is een formule die door Neolith is ontworpen om het tot het meest duurzame van alle bestaande materialen in dezelfde categorie van gesinterde steen te maken. Bovendien wordt het gefabriceerd in een CO2-neutrale omgeving met een verbeterd full body-ontwerp. Dit model staat bekend om zijn metallic stijl met een versleten look en zachte contrasten. Het heeft veel karakter en is geïnspireerd door de drukte van de meest opwindende steden.

De ontvangst van deze onderscheiding volgt op het nieuws dat Neolith zich in Noord-Amerika gaat uitbreiden. In de VS heeft het bedrijf meerdere regionale hoofdkantoren en distributiecentra in plaatsen als New York en in Florida, waaronder Miami.

"2021 is een geweldig jaar voor Neolith wereldwijd", aldus José Luis Ramón, CEO van de Neolith Group. "Dat uitgerekend de professionals die unieke ruimtes creëren met behulp van Neolith ons product erkennen, is een fantastische manier om het jaar mee af te sluiten.

Na de ArchRecord-prijs eerder in 2016, 2017 en 2018 te hebben ontvangen, heeft Neolith de prijs in 2021 opnieuw gewonnen met een model dat voor 90% uit gerecyclede materialen bestaat. Neolith, dat altijd voorop loopt op het gebied van duurzaamheid, was het eerste bedrijf in de sector dat in 2019 CO2-neutraal werd.

De ArchRecord-prijs van dit jaar in de jaarlijkse 'Record Products'-wedstrijd, samen met de drie voorgaande, is de zoveelste in de lange lijst van prijzen en erkenningen die het bedrijf in de afgelopen tien jaar heeft ontvangen. Neolith is hiermee hét voorkeursmerk in de gesinterde steenindustrie.

Aan het eind van een succesvol en bewogen jaar kijkt Neolith nu met veel ambitie vooruit naar 2022, dat in het teken zal staan van geheel nieuwe modellen, belangrijke samenwerkingsmogelijkheden en het geweldige team van professionals dat Neolith tot 's werelds grootste merk binnen de gesinterde steenindustrie heeft gemaakt.

Over Neolith

Het in 2009 opgerichte Neolith is 's werelds grootste merk van gesinterde steen. Het is een revolutionair en innovatief architectonisch oppervlak met superieure technische kenmerken en gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen.

