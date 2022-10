NEOM benennt erste Partner-Hotelmarken mit Ennismore

Ennismore als Gründungspartner für die Bergtourismusdestination TROJENA angekündigt

Mit seinen Marken 25hours Hotels und Morgans Originals zwei der ersten, die vorgestellt werden

Die Hotel Development-Abteilung von NEOM mit ihrer kühnen Vision, eine neue Grenze für das Gastgewerbe zu schaffen, zielt darauf ab, die Zukunft der Branche mit fantasievollen Konzepten, ikonischen Immobilien und außergewöhnlichen Gästeerlebnissen neu zu definieren.

NEOM, Saudi-Arabien, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Hotel Development, NEOMs Abteilung, die für den Aufbau eines zukunftsorientierten Gastgewerbe-Ökosystems in der nordwestlichen Ecke von Saudi-Arabien verantwortlich ist, hat seinen ersten Hotelpartner Ennismore unter Vertrag genommen.

TROJENA, NEOM

Mit einer leeren Leinwand und ohne vorhandene Infrastruktur wird Hotel Development das Potenzial der Region nutzen, um eine neue Ära für die Branche zu definieren – eine Ära der Phantasie und des Pflichtbewusstseins, die Menschheit zu leiten und zu informieren, wie sie mit unserer Welt umgeht. Die Abteilung wird auch die kühnen Ambitionen von NEOM unterstützen, bis 2030 mehr als fünf Millionen Besucher anzuziehen.

Die mit Ennismore, dem weltweit schnell wachsenden Lifestyle-Gastronomieunternehmen, unterzeichneten Hotelmanagementverträge entsprechen dem Hauptziel von NEOM Hotel Development, globale Partnerschaften aufzubauen. Im Rahmen der ersten Zusammenarbeit werden zwei der ikonischen Marken von Ennismore - 25hours Hotels und Morgans Originals - Häuser in TROJENA eröffnen, dem NEOM-Reiseziel in den Bergen mit einem Skidorf.

Chris Newman, Executive Director von NEOM Hotel Development, sagt: „Hotel Development hat sich zum Ziel gesetzt, den menschlichen Fortschritt zu beschleunigen, indem wir neu definieren, wie wir reisen, wohnen und leben. Unsere Partnerschaft mit Ennismore spiegelt unsere Mission wider, im Bereich der Erlebnisgastronomie Pionierarbeit zu leisten und so die Zukunft der Hotels im Königreich und darüber hinaus zu gestalten. Mit einer gemeinsamen Leidenschaft für die Entwicklung differenzierter und einfallsreicher Gastfreundschaftskonzepte freuen wir uns darauf, diese Beziehung – und andere, wie diese – aufblühen zu sehen."

Philip Gullett, Executive Director und Leiter der Region TROJENA: „Die Berge von TROJENA werden zu einem der atemberaubendsten Reiseziele der Welt zählen. Sowohl 25hours Hotels als auch Morgans Originals sind ideale Marken für TROJENA, da wir außergewöhnliche Erlebnisse für Bewohner und Besucher bieten wollen, die Luxus, Abenteuer, Unterhaltung, Lebensqualität und eine Flucht aus dem Status Quo suchen."

Gaurav Bhushan, Co-CEO von Ennismore, sagte: „25hours Hotels und Morgans Originals sind Lifestyle-Marken, die in der Kreativität verwurzelt sind. Sie bieten designorientierte Räume und authentische kulinarische Erlebnisse, die tiefe Verbindungen mit unseren Gästen schaffen. Während wir weltweit wachsen, freuen wir uns auf die Eröffnung unserer Marken in TROJENA, einem einzigartigen Umfeld, das sowohl lokale als auch internationale Besucher anziehen wird."

Das 25hours-Team arbeitet gemeinsam mit dem Gründer Christoph Hoffmann und dem Berliner Studio Aisslinger an einem maßgeschneiderten Story- und Designkonzept für TROJENA. Die Geschichte hinter den Hotels ist von der futuristischen Architektur des Gebäudes inspiriert und enthält Anspielungen auf Science-Fiction-Filme sowie auf das alpine Erbe der Marke. Das 25hours Hotel wird ein hauseigenes Kino, ein Farm-to-Table-Restaurant, eine Fahrradwerkstatt mit Co-Working-Bereich sowie ein Dachrestaurant mit Pool enthalten.

Das Morgans Originals Hotel wird die Gäste aus den surrealen und natürlichen Landschaften von TROJENA in eine Welt entführen, die in dem legendären kulturellen Erbe der Marke verwurzelt ist. Das Hotel wird vier erstklassige gastronomische Einrichtungen und ein 2.000 Meter langes Spa und Badehaus sowie ein architektonisch herausragendes Pistendach und eine Dach-Poolbar mit Blick auf die beeindruckenden TROJENA-Berge bieten. Das Hotel wird auch einen achtstöckigen vertikalen Kern mit Mikroklimata und faszinierenden Kunsterlebnissen aufweisen, die die Individualität der Marke unterstreichen.

In TROJENA haben anfängliche Bauarbeiten bereits stattgefunden, die Hauptbauarbeiten für das Skidorf sollen Ende 2022 beginnen. Neben dem Gastgewerbe umfasst das Dorf auch Wohnkomplex, die sich um einen öffentlichen Platz gruppieren, sowie hochwertige Einzelhandels- und Gastronomieangebote. Die Seiten des Berges erstrecken sich bis auf das Dach des Dorfes und bilden eine atemberaubende Skipisten-Skyline, die das ganze Jahr über durch verschiedene Abenteuersportanlagen aktiviert werden kann.

Mit der Aufgabe, den Aufbau eines erstklassigen Tourismussektors voranzutreiben, zielt die Hotelentwicklung darauf ab, den Diversifizierungszielen von Saudi Vision 2030 zu dienen. Neben der Gründung strategischer Partnerschaften wird die Abteilung mit Partnern aus dem Tourismussektor zusammenarbeiten, um ehrgeizige Talente und stolze saudische Botschafter zu fördern, die das Fundament der Branche bilden werden. Der Bereich setzt sich für eine Kultur der Vielfalt und des Fachwissens ein und zielt darauf ab, eine ambitionierte Belegschaft aufzubauen, die in der Lage ist, von Grund auf Mutiges und Neues zu gestalten.

Informationen zu NEOM

NEOM ist ein Beschleuniger des menschlichen Fortschritts und eine Vision davon, wie eine neue Zukunft aussehen könnte. Es handelt sich um eine Region im Nordwesten Saudi-Arabiens am Roten Meer, die von Grund auf als lebendiges Labor aufgebaut wird – ein Ort, an dem das Unternehmertum den Kurs für diese neue Zukunft vorgeben wird. Es wird ein Ziel und ein Zuhause für Menschen sein, die große Träume haben und Teil eines neuen Modells für außergewöhnliche Lebensqualität sein wollen, das florierende Unternehmen hervorbringt und den Umweltschutz neu erfindet.

NEOM wird hypervernetzte, kognitive Städte, Häfen und Unternehmenszonen, Forschungszentren, Sport- und Unterhaltungszentren sowie touristische Ziele umfassen. Als Drehkreuz für Innovationen werden Unternehmer, Wirtschaftsführer und Unternehmen hierherkommen, um neue Technologien und Unternehmen auf bahnbrechende Weise zu erforschen, zu begründen und zu vermarkten. Die Bewohner von NEOM werden ein internationales Ethos verkörpern und eine Kultur der Erkundung, Risikobereitschaft und Vielfalt pflegen.

Informationen zu Ennismore

Ennismore ist ein kreatives Gastgewerbeunternehmen mit einem globalen Kollektiv von unternehmerischen und von Gründern aufgebauten Marken, denen ein bestimmter Zweck zugrunde liegt. Es kuratiert und verwaltet einzigartige Immobilien und Erlebnisse an einigen der aufregendsten Reiseziele der Welt.

Ennismore wurde 2011 von dem Unternehmer Sharan Pasricha gegründet. 2021 gingen Ennismore und Accor ein Joint Venture ein, um ein neues, eigenständiges Unternehmen zu gründen, an dem Accor die Mehrheit der Anteile hält. Durch die Gründung des weltweit am schnellsten wachsenden Lifestyle-Gastgewerbeunternehmens wird das Know-how von Ennismore beim Aufbau von Marken mit kreativem Storytelling, Design und authentischen Erlebnissen mit dem umfassenden Wissen von Accor in Bezug auf Skalierung, Netzwerkwachstum und Vertrieb kombiniert.

Unter der Leitung von Sharan Pasricha, Gründer & Co-CEO, und Gaurav Bhushan, Co-CEO, umfasst Ennismore 14 Marken – mit 101 in Betrieb befindlichen Immobilien und weiteren 137 in der Pipeline – und eine Sammlung von über 150 kulturell relevanten und vielfältigen Restaurants und Ausgehzielen.

Ennismore stellt Innovation in den Mittelpunkt seines Handelns und verfügt über vier eigene spezialisierte Studios, die sich mit allen Berührungspunkten mit dem Gast befassen, darunter Carte Blanched – eine vollständig integrierte F&B-Konzeptplattform, ein Kreativstudio mit Innenarchitekten und Grafikdesignern, ein Labor für digitale Produkt- und Technologieinnovationen und eine Abteilung für Partnerschaften und Kooperationen.

Ennismore wurde in den Jahren 2020 und 2021 in die Liste der innovativsten Unternehmen der Fast Company aufgenommen, rangiert auf Platz 29 der FT1000: Europe's Fastest-Growing Companies und ist Teil der FT Future 100 – der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Vereinigten Königreichs, die die Zukunft ihrer Branche gestalten.

Die Ennismore Marken: 21c Museum Hotel, 25hours Hotels, Delano, Gleneagles, Hyde, JO&JOE, Mama Shelter, Mondrian, Morgans Originals, SLS, SO/, The Hoxton, TRIBE und Working From.

